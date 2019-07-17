Зеленский планирует "переворот": в Офисе президента состоялась тайная встреча

Заместитель главы Офиса президента Руслан Рябошапка во вторник, 16 июля, провел тайную встречу с двумя представителями руководства Национального агентства по предотвращению коррупции.

Как сообщили источники OBOZREVATEL в офисе, Рябошапка провел членов НАПК не через проходную по процедуре оформления пропуска и фиксации в журнале посетителей, а тайно – через один из въездов в офис на автомобиле.

Отметим, что ранее замглавы ОП являлся членом данного антикоррупционного органа, однако со скандалом покинул пост. Более того, один из посетителей Рябошапки в бытность работы в Кабинете министров беглого Николая Азарова был его подчиненным.

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По нашим данным, скрытный визит в ОП связан с планами президента Владимира Зеленского устроить "переворот" в органе, потребовав отставки его членов. Если трое из пяти сотрудников НАПК покинут пост, деятельность агентства будет заблокирована.

Как ранее заявлял Рябошапка, орган будет более эффективным, если упразднить в нем принцип коллективного принятия решений, что является условием его независимости, наделив единоличным правом главу НАПК.

Руслан Рябошапка УНИАН

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее президент Украины Владимир Зеленский утвердил в персональном составе Совета национальной безопасности и обороны руководителя своего офиса Андрея Богдана и его заместителей Вадима Пристайко и Руслана Рябошапку.

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