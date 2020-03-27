Зеленский планирует отправить Раду на дистанционную работу. Видео

Президент Украины Владимир Зеленский хочет предложить депутатам Верховной Рады работать дистанционно, в частности, из-за ситуации с коронавирусом.

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Однако перед этим они должны собраться на еще одно внеочередное заседание, которое, ориентировочно, состоится в понедельник, 30 марта. Об этом он сказал в комментариях журналистам перед заседанием фракции "Слуги народа" (посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

"Приоритетные вещи – это подготовка ряда законопроектов, связанных с борьбой против распространения коронавируса, и из-за этого внесения изменений в бюджет. Там нужно очень тщательно все проработать, чтобы никого не обидеть", – отметил президент.

По словам Зеленского, речь идет о проектах законов, которые будут связаны со стабилизацией экономики страны. Ведь, отметил он, от карантинных мероприятий в связи с пандемией не должны пострадать обычные люди – учителя, медики, госслужащие.

Вместе с тем президент подчеркнул, что это будет не последнее внеочередное заседание Рады. Он хочет, чтобы депутаты собрались еще раз и рассмотрели возможность работать дистанционно.

"Сейчас они проработают такой законопроект. Он может действовать только в условиях коронавируса. Я думаю, что эта болезнь пройдет, а она обязательно пройдет, и тогда этот законопроект не будет необходимым", – подытожил Зеленский.

Как сообщал OBOZREVATEL, заместитель главы фракции "Слуга народа" Евгения Кравчук заявила, что народные депутаты из-за пандемии коронавируса рассматривают вариант проведения заседания не в Верховной Раде, а на открытой площадке, как вариант – на стадионе.

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