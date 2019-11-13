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13 ноября • обновлено в 16:39
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"Зеленский пересек все красные линии!" "Батьківщина" неожиданно перешла в оппозицию

14.4т
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Парламентская фракция ВО "Батьківщина" в среду, 13 ноября, объявила о переходе в оппозицию из-за несогласия с политикой президента Украины Владимира Зеленского.

С соответствующим заявлением перед журналистами выступила лидер политсилы Юлия Тимошенко (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

Она подчеркнула, что такое решение вызвало принятие в первом чтении Верховной Радой законопроекта о рынке земли в Украине.

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Тимошенко перешла в оппозицию

Тимошенко перешла в оппозицию

Радио Свобода

"Вы были свидетелями того, как "слуга народа" проголосовала за то, чтобы отнять у украинцев ту землю, которая у них есть. Она вся пойдет на продажу. Это решение против Украины и каждого гражданина. У нас больше не будет земли и фермерства. Этим законопроектом президент Зеленский пересек все красные линии!" – заявила она.

Тимошенко подчеркнула, что ранее фракция решила не переходить в оппозицию, но это решение вынуждает пойти против команды президента.

"Наша команда заявляет о переходе партии "Батьківщина" в оппозицию к политике уничтожения Украины, в оппозицию к политике продолжения эпохи бедности!" – подчеркнула нардеп.

"Батьківщина" перешла в оппозицию из-за Зеленского

"Батьківщина" перешла в оппозицию из-за Зеленского

Ранее Тимошенко комментировала нашумевший проект. "Прогибаться не надо. Но под кого точно надо прогнуться, это под украинский народ. Я считаю, если не будем прогибаться, то не будем выполнять свою функцию. Этот законопроект предусматривает продажу земли, он выписан так, что иностранцы смогут покупать землю. Это надо точно сказать", – заявляла она.

Как сообщал OBOZREVATEL, законопроект о рынке земли наделал много шума как среди политиков, так и обычных украинцев.

  • На западе Украины вышли с протестом против открытия рынка земли.

  • Зеленский обратился к украинцам, объяснив, зачем нужна продажа земель.

  • 12 ноября в Раде не голосовали за нашумевший законопроект о рынке земли из-за разногласий внутри фракции "Слуга народа".

  • 13 ноября голосование все же состоялось. Решение об открытии рынка поддержали 240 народных депутатов. При этом, никто из фракции "Батьківщина" на голосовал "за". 17 парламентариев из политсилы Тимошенко выступили против, еще 7 – воздержались.

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Автор
Ирина Кулинич Ирина Кулинич
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