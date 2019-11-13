"Зеленский пересек все красные линии!" "Батьківщина" неожиданно перешла в оппозицию

Парламентская фракция ВО "Батьківщина" в среду, 13 ноября, объявила о переходе в оппозицию из-за несогласия с политикой президента Украины Владимира Зеленского.

С соответствующим заявлением перед журналистами выступила лидер политсилы Юлия Тимошенко (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

Она подчеркнула, что такое решение вызвало принятие в первом чтении Верховной Радой законопроекта о рынке земли в Украине.

Тимошенко перешла в оппозицию Радио Свобода

"Вы были свидетелями того, как "слуга народа" проголосовала за то, чтобы отнять у украинцев ту землю, которая у них есть. Она вся пойдет на продажу. Это решение против Украины и каждого гражданина. У нас больше не будет земли и фермерства. Этим законопроектом президент Зеленский пересек все красные линии!" – заявила она.

Тимошенко подчеркнула, что ранее фракция решила не переходить в оппозицию, но это решение вынуждает пойти против команды президента.

"Наша команда заявляет о переходе партии "Батьківщина" в оппозицию к политике уничтожения Украины, в оппозицию к политике продолжения эпохи бедности!" – подчеркнула нардеп.

"Батьківщина" перешла в оппозицию из-за Зеленского

Ранее Тимошенко комментировала нашумевший проект. "Прогибаться не надо. Но под кого точно надо прогнуться, это под украинский народ. Я считаю, если не будем прогибаться, то не будем выполнять свою функцию. Этот законопроект предусматривает продажу земли, он выписан так, что иностранцы смогут покупать землю. Это надо точно сказать", – заявляла она.

Как сообщал OBOZREVATEL, законопроект о рынке земли наделал много шума как среди политиков, так и обычных украинцев.

На западе Украины вышли с протестом против открытия рынка земли.

Зеленский обратился к украинцам, объяснив, зачем нужна продажа земель.

12 ноября в Раде не голосовали за нашумевший законопроект о рынке земли из-за разногласий внутри фракции "Слуга народа".

13 ноября голосование все же состоялось. Решение об открытии рынка поддержали 240 народных депутатов. При этом, никто из фракции "Батьківщина" на голосовал "за". 17 парламентариев из политсилы Тимошенко выступили против, еще 7 – воздержались.

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