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5 сентября • обновлено в 13:09
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Зеленский перешел на жаргон в Раде: появилось видео

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Президент Украины Владимир Зеленский во время своего выступления по поводу снятия депутатской неприкосновенности 3 сентября в Раде перешел на жаргон.

"Если депутат сбивает человека или крышует добычу янтаря, или совершает любое другое преступление, он должен нести ответственность. Это законодательный орган исполнительной власти, это парламент, а не "малина", где можно пять лет прятаться под куполом", – заявил Зеленский (2:23 минута видео).

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"Малина" на воровском жаргоне означает притон. Также это слово расшифровывается как беззаботная жизнь и гpуппа воpов.

Владимир Зеленский

Владимир Зеленский

Юмористический коллаж Van Orton

Как сообщал OBOZREVATEL, 3 сентября Верховная Рада проголосовала за законопроект о снятии депутатской неприкосновенности.

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Персона
Владимир Зеленский
Место
Украина
Тег
Верховная Рада Украины
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Комментарии
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69
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Комментарии на сайте не модерированы
Карпенко Алексей
Карпенко Алексей
Ничего нового. Быковатость фирменный стиль ПРЕЗЕрватива.
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5
0
Ge Ro
Ge Ro
????Це законодавчий орган виконавчої влади, ???? це воно як так ?
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4
0
Waix Alex
Waix Alex
Только так с ними и нужно!Россия---смотрите!
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2
2

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