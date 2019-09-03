Зеленский перешел на жаргон в Раде: появилось видео

Президент Украины Владимир Зеленский во время своего выступления по поводу снятия депутатской неприкосновенности 3 сентября в Раде перешел на жаргон.

"Если депутат сбивает человека или крышует добычу янтаря, или совершает любое другое преступление, он должен нести ответственность. Это законодательный орган исполнительной власти, это парламент, а не "малина", где можно пять лет прятаться под куполом", – заявил Зеленский (2:23 минута видео).

"Малина" на воровском жаргоне означает притон. Также это слово расшифровывается как беззаботная жизнь и гpуппа воpов.

Владимир Зеленский Юмористический коллаж Van Orton

Как сообщал OBOZREVATEL, 3 сентября Верховная Рада проголосовала за законопроект о снятии депутатской неприкосновенности.

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