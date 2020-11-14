Зеленский перешел на русский и обратился к жителям ОРДЛО. Видео

Президент Украины Владимир Зеленский перешел на русский язык, когда обращался к жителям временно оккупированного Донбасса по поводу прекращения войны.

Этому он посвятил часть влога, записанного в больничной палате "Феофании", где глава государства самоизолировался из-за COVID-19. Ролик обнародован на YouTube-канале Офиса президента (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

"И отдельно хочу обратиться к нашим украинцам, которые находятся на временно оккупированных территориях. Вы видите сами все. Украина для вас открыта во всех смыслах этого слова. Вы знаете, кто блокирует КПВВ с другой стороны, кто разделяет вас во всех смыслах этого слова. Уверен, вы не только это видите и знаете, но и сделаете, самое главное, свои выводы во всех смыслах этого слова", – сказал Зеленский.

Он заверил, что сейчас наше государство делает все возможное для восстановления мира, и в конце речи снова перешел на государственный украинский язык.

"Сегодня Украина делает все, чтобы это наконец закончилось. И когда я говорю "это", я не только о КПВВ, я про "это", которое творится седьмой год. А иначе, как "оно", это назвать невозможно. Але я точно знаю, що війна закінчиться і ніякі КПВВ нам будуть непотрібні", – резюмировал президент.

Как сообщал OBOZREVATEL: