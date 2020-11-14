Зеленский перешел на русский и обратился к жителям ОРДЛО. Видео
Глава государства заверил украинцев с оккупированных территорий, что двери для них всегда открыты
Он выразил уверенность в том, что война закончится
Также президент призвал граждан сделать выводы из действий террористов
Президент Украины Владимир Зеленский перешел на русский язык, когда обращался к жителям временно оккупированного Донбасса по поводу прекращения войны.
Этому он посвятил часть влога, записанного в больничной палате "Феофании", где глава государства самоизолировался из-за COVID-19. Ролик обнародован на YouTube-канале Офиса президента (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).
"И отдельно хочу обратиться к нашим украинцам, которые находятся на временно оккупированных территориях. Вы видите сами все. Украина для вас открыта во всех смыслах этого слова. Вы знаете, кто блокирует КПВВ с другой стороны, кто разделяет вас во всех смыслах этого слова. Уверен, вы не только это видите и знаете, но и сделаете, самое главное, свои выводы во всех смыслах этого слова", – сказал Зеленский.
Он заверил, что сейчас наше государство делает все возможное для восстановления мира, и в конце речи снова перешел на государственный украинский язык.
"Сегодня Украина делает все, чтобы это наконец закончилось. И когда я говорю "это", я не только о КПВВ, я про "это", которое творится седьмой год. А иначе, как "оно", это назвать невозможно. Але я точно знаю, що війна закінчиться і ніякі КПВВ нам будуть непотрібні", – резюмировал президент.
Как сообщал OBOZREVATEL:
также во влоге Зеленский вместе со Стефанчуком и Резниковым обсудили карантин выходного дня, выборы в США, работу Верховной Рады и новые КПВВ на Донбассе.
Кроме того, президент рассказал украинцам, что позволит избежать полного локдауна в стране.