Зеленский перешел на особый режим работы из-за коронавируса у первой леди
Президент Украины Владимир Зеленский перешел на особый режим работы в связи с выявлением COVID-19 у его жены Елены Зеленской.
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Об этом 12 июня в Telegram-канале сообщил Офис президента. Пресс-служба отметила, что, согласно Конституции, глава страны не может никому делегировать свои полномочия.
"Состояние здоровья Владимира Зеленского позволяет ему выполнять служебные обязанности", – сказано в сообщении. Подчеркивается, что тест на коронавирус у украинского президента отрицательный.
"Ситуации самоизоляции и карантина в Конституции Украины предусмотрены не были. Именно поэтому принят специальный протокол режима работы президента, соответствующий как нормам действующего законодательства, так и санитарно-эпидемиологическим требованиям", – отметили в ОП.
Среди новых правил работы президента:
ежедневные тестирования методами ИФА и ПЦР, а также медосмотры;
ограниченный круг физического общения;
совещания в онлайн-режиме.
Кроме того, очные встречи, которые предусматривают личное общение с главой государства, на ближайшие дни исключаются. Так же исключается участие в массовых мероприятиях, отменяются рабочие поездки за пределы столицы Украины.
Круг лиц, с которыми Зеленский общается лично, сужается к охране и ближайшим помощникам.
В ОП добавили, что исключения из этого протокола возможны только в случае возникновения чрезвычайной ситуации, требующей немедленного реагирования со стороны главы государства в соответствии с его конституционных полномочий.
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