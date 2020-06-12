Зеленский перешел на особый режим работы из-за коронавируса у первой леди

В Офисе президента рассказали, что круг физического общения главы страны максимально ограничат

Тест на коронавирус у президента Украины негативный, однако его жена Елена Зеленская 12 июня сообщила, что заразилась COVID-19

Президент Украины Владимир Зеленский перешел на особый режим работы в связи с выявлением COVID-19 у его жены Елены Зеленской.

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Об этом 12 июня в Telegram-канале сообщил Офис президента. Пресс-служба отметила, что, согласно Конституции, глава страны не может никому делегировать свои полномочия.

"Состояние здоровья Владимира Зеленского позволяет ему выполнять служебные обязанности", – сказано в сообщении. Подчеркивается, что тест на коронавирус у украинского президента отрицательный.

Владимир Зеленский Пресс-служба ОП

"Ситуации самоизоляции и карантина в Конституции Украины предусмотрены не были. Именно поэтому принят специальный протокол режима работы президента, соответствующий как нормам действующего законодательства, так и санитарно-эпидемиологическим требованиям", – отметили в ОП.

Среди новых правил работы президента:

ежедневные тестирования методами ИФА и ПЦР, а также медосмотры;

ограниченный круг физического общения;

совещания в онлайн-режиме.

Кроме того, очные встречи, которые предусматривают личное общение с главой государства, на ближайшие дни исключаются. Так же исключается участие в массовых мероприятиях, отменяются рабочие поездки за пределы столицы Украины.

Круг лиц, с которыми Зеленский общается лично, сужается к охране и ближайшим помощникам.

В ОП добавили, что исключения из этого протокола возможны только в случае возникновения чрезвычайной ситуации, требующей немедленного реагирования со стороны главы государства в соответствии с его конституционных полномочий.

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