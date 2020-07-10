Зеленский переехал жить на госдачу и пожаловался на високосный год: украинцы отреагировали

В сети создали резонанс новости о том, что президент Украины Владимир Зеленский переехал жить на государственную дачу и обвинил в бедах страны високосный год.

Реакцией на них украинцы охотно делятся в соцсети Facebook. В частности, они уличили главу государства в увиливании от ответственности и в нарушении собственных предвыборных обещаний.

Так, комментируя переезд президента в Конча-Заспу после продажи дома в селе Иванковичи на Киевщине, пользователи отметили, что это абсолютно не соответствует риторике, которую он озвучивал год назад. Кроме того, люди провели параллели с предыдущими украинскими лидерами.

"Если мы все равны, мы тоже хотим там жить", "Сначала ему и администрация не нравилась своим напыщенным интерьером. А сейчас почувствовал себя царем", "Так Зеленский говорил , что эти государственные дачи надо детям отдать! Он не уточнил, что своих детей имел в виду!", "Обещал перенести администрацию президента в прозрачный офис, а вместо этого перенес место проживания на государственную дачу. Куда подевался тот кандидат в президенты, который обещал передать деткам?" – возмущаются украинцы.

Что касается высказывания Зеленского о том, что все трудности Украины в 2020 году связаны с тем, что он високосный, то люди также отнеслись к нему весьма скептически.

"Как мы, простые украинцы, сами не догадались – во всем виноват високосный год! Это просто "Оскар" в номинации "Я не виновен!", "Один он белый и пушистый, все остальные и високосный год – бяки", "А ми-то все на государство и президента грешим, а тут вон оно что – "год високосный", "А перед ним был передвисокосный , а после этого будет послевисокосный, все беды от них", "Наверное, "пороблено", надо ему к бабке сходить", "Кажется, что високосный год закончится через четыре года", – пишут в соцсети.

Как сообщал OBOZREVATEL: