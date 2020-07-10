Зеленский переехал жить на госдачу и пожаловался на високосный год: украинцы отреагировали
Владимир Зеленский.
В сети создали резонанс новости о том, что президент Украины Владимир Зеленский переехал жить на государственную дачу и обвинил в бедах страны високосный год.
Реакцией на них украинцы охотно делятся в соцсети Facebook. В частности, они уличили главу государства в увиливании от ответственности и в нарушении собственных предвыборных обещаний.
Так, комментируя переезд президента в Конча-Заспу после продажи дома в селе Иванковичи на Киевщине, пользователи отметили, что это абсолютно не соответствует риторике, которую он озвучивал год назад. Кроме того, люди провели параллели с предыдущими украинскими лидерами.
"Если мы все равны, мы тоже хотим там жить", "Сначала ему и администрация не нравилась своим напыщенным интерьером. А сейчас почувствовал себя царем", "Так Зеленский говорил , что эти государственные дачи надо детям отдать! Он не уточнил, что своих детей имел в виду!", "Обещал перенести администрацию президента в прозрачный офис, а вместо этого перенес место проживания на государственную дачу. Куда подевался тот кандидат в президенты, который обещал передать деткам?" – возмущаются украинцы.
Что касается высказывания Зеленского о том, что все трудности Украины в 2020 году связаны с тем, что он високосный, то люди также отнеслись к нему весьма скептически.
"Как мы, простые украинцы, сами не догадались – во всем виноват високосный год! Это просто "Оскар" в номинации "Я не виновен!", "Один он белый и пушистый, все остальные и високосный год – бяки", "А ми-то все на государство и президента грешим, а тут вон оно что – "год високосный", "А перед ним был передвисокосный , а после этого будет послевисокосный, все беды от них", "Наверное, "пороблено", надо ему к бабке сходить", "Кажется, что високосный год закончится через четыре года", – пишут в соцсети.
Как сообщал OBOZREVATEL:
Зеленский в июле 2020 года продал свой дом в селе Иванковичи Киевской области. Кроме того, он осуществил продажу земельного участка, на котором расположен дом.
После этого глава государства переехал на госдачу, где ранее жил третий президент Украины Виктор Ющенко.
Информацию подтвердили в ОПУ, заверив, что там Зеленский будет проживать временно.
Напомним, о сложностях високосного года президент заявил во время встречи с представителями бизнеса на Буковине. Именно на этот фактор он списал экономический кризис и пандемию коронавируса.