Президент Украины Владимир Зеленский хочет уже в ближайшие месяцы увидеть результаты работы Михеила Саакашвили на должности главы Исполнительного комитета реформ.

Об этом Зеленский сказал на брифинге во время рабочей поездки на Закарпатье в субботу, 9 мая, передает Укринформ.

"Результаты работы от Саакашвили ожидаю не на второй день после его назначения, но в течение ближайших месяцев они должны быть. Результаты – по поводу дерегуляции в бизнесе и реформы таможни", – заявил Зеленский.

Президент добавил, что много говорил с Саакашвили о том, чем он должен заняться на новой должности. Он хочет, чтобы бывший глава Грузии также привлекал инвестиции в Украину и помог в проведении пенсионной реформы.

Саакашвили и Зеленский

Как сообщал OBOZREVATEL, президент Украины Владимир Зеленский назначил Михеила Саакашвили руководителем Исполнительного комитета реформ. При этом, сам Саакашвили за время своей карьеры успел вляпаться в десятки скандалов и стать фигурантом множества уголовных дел. В частности, он получал деньги из Москвы через сбежавшего в Россию олигарха времен Януковича Сергея Курченко.

Также из-за его назначения Украина попала в дипломатический скандал – Грузия уже заявила об отзыве для консультаций своего посла из Киева Теймураза Шарашенидзе.