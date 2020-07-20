Зеленский озвучил свою позицию по подаче воды в Крым

Президент Украины Владимир Зеленский выступил против подачи воды в оккупированный Россией Крым.

Об этом заявил народный депутат от "Слуги народа" Богдан Яременко в Facebook в понедельник, 20 июля.

"Я против – так лаконично президент Зеленский только что ответил на мой вопрос о своем отношении к возобновлению водоснабжения к оккупированный Крым", – сообщил он.

Яременко отметил, что у него не осталось впечатления, будто президент что-то недосказал.

Ранее OBOZREVATEL писал, что в Крыму из-за засухи местные "власти" признали, что не могут справиться с подачей воды. В Симферополе из кранов в домах течет ржавая жидкость, а фильтры забиты песком и илом. Оккупанты пожаловались, что воды в Севастополе хватит до ноября.

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что страна не будет поставлять в Крым воду, поскольку это проблема России как государства-оккупанта, она сама должна нести за это ответственность.

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов отметил, что поставки воды в оккупированный Россией Крым могут возобновить только после того, как полуостров вновь станет украинским.