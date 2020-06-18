Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Европейский Союз еще не использовал весь свой потенциал для установления безопасности на Европейском континенте.

Такое мнение он высказал в четверг, 18 июня, во время саммита Восточного партнерства в формате видеоконференции, передает пресс-служба ОП.

Зеленский напомнил, что размер оккупированной украинской территории и количество украинских граждан, которые оказались там, равны площади и населению некоторых стран ЕС.

"По моему мнению, Европейский Союз еще не использовал в полной мере свой потенциал в целях безопасности на Европейском континенте.

Знаю, считается, что Восточное партнерство не является инструментом для урегулирования конфликтов. В то же время мы не можем позволить внешним игрокам в дальнейшем дестабилизировать ситуацию в регионе и создавать новые и новые горячие точки", – сказал Зеленский.

Президент добавил, что появление конфликтов на территориях партнеров ЕС вовсе не означает, что социально-экономические и проблемы безопасности не могут перекинуться на страны Евросоюза.

Как писал OBOZREVATEL, Украина 12 июня получила статус члена Программы расширенных возможностей НАТО. Страна стала одним из шести партнеров по расширенным возможностям наряду с Австралией, Финляндией, Грузией, Иорданией и Швецией.