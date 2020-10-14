Зеленский озвучил первый вопрос для опроса в день выборов: в ОП назвали темы остальных
Президент Украины Владимир Зеленский озвучил один из пяти вопросов, которые будут заданы на опросе во время проведения местных выборов 25 октября.
Он обнародовал его в своем видеообращении на странице в Facebook. В частности, речь идет об отношении украинцев к наказанию за коррупцию (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца новости).
"Нужно ли ввести пожизненное заключение за коррупцию в особо крупных размерах?" – прозвучало в видеообращении.
Также глава государства призвал граждан прийти на избирательный участок и ответить на этот вопрос.
"Воскресенье, 25 октября. Приходи и решай. Будет так, как решишь ты. Потому что Украина – это ты", – подчеркнул президент.
В Офисе президента позже сообщили, что также украинцам хотят поставить вопросы относительно медицины, школы и парламента.
"Вопросы будут касаться медицины, школы и парламента. Но точных формулировок пока нет", – рассказал советник главы ОП Михаил Подоляк.
В свою очередь, спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков отметил, что дополнительных средств для проведения в день местных выборов опроса, инициированного Зеленским, не предусмотрено.
В Офисе президента ранее отметили, что опрос не будет иметь юридических последствий, а таким образом власть хочет позволить украинцам самостоятельно определить свои базовые ожидания о курсе развития страны.
Как сообщал OBOZREVATEL:
президент Украины Владимир Зеленский записал новое обращение к народу и призвал граждан принять участие в масштабном опросе 25 октября.
В ЦИК сообщили, что не получали никакой информации относительно проведения всеукраинского опроса.
Комитет избирателей Украины заявил, что проведение опроса граждан в день местных выборов, который анонсировал президент Украины Владимир Зеленский, не предусмотрено Избирательным кодексом.
Также OBOZREVATEL собрал все детали, что известно о всеукраинском голосовании от президента.