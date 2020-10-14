Зеленский озвучил первый вопрос для опроса в день выборов

Президент Украины Владимир Зеленский озвучил один из пяти вопросов, который будет задан на опросе во время проведения местных выборов 25 октября.

Вопрос он обнародовал в своем видео-обращении на странице в Facebook. Первый вопрос Зеленского к украинцам был относительно наказания за коррупцию (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца новости).

"Нужно ли ввести пожизненное заключение за коррупцию в особо крупных размерах?" – прозвучало в видеообращении.

Также глава государства призвал украинцев прийти на избирательный участок и ответить на этот вопрос.

"Воскресенье, 25 октября. Приходи и решай. Будет так, как решишь ты. Потому что Украина – это ты", – подчеркнул президент.

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