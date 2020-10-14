Зеленский озвучил первый вопрос для опроса в день выборов
Президент призвал украинцев прийти и ответить на опрос
Первый вопрос касался наказания за коррупцию
Президент Украины Владимир Зеленский озвучил один из пяти вопросов, который будет задан на опросе во время проведения местных выборов 25 октября.
Вопрос он обнародовал в своем видео-обращении на странице в Facebook. Первый вопрос Зеленского к украинцам был относительно наказания за коррупцию (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца новости).
"Нужно ли ввести пожизненное заключение за коррупцию в особо крупных размерах?" – прозвучало в видеообращении.
Также глава государства призвал украинцев прийти на избирательный участок и ответить на этот вопрос.
"Воскресенье, 25 октября. Приходи и решай. Будет так, как решишь ты. Потому что Украина – это ты", – подчеркнул президент.
Как сообщал OBOZREVATEL:
Президент Украины Владимир Зеленский записал новое обращение к народу и призвал граждан принять участие в масштабном опросе 25 октября.
В ЦИК сообщили, что не получали никакой информации относительно проведения всеукраинского опроса.
Комитет избирателей Украины заявил, что проведение опроса граждан в день местных выборов, который анонсировал президент Украины Владимир Зеленский, не предусмотрено Избирательным кодексом.
Также OBOZREVATEL собрал все детали, что известные о всеукраинском голосовании от президента.