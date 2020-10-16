Зеленский озвучил окончательный список вопросов в день выборов

Президент Украины Владимир Зеленский озвучил три последних вопроса всенародного опроса на местных выборах.

Об этом он написал в своем Telegram-канале (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

Вопросы следующие:

Нужно ли сократить количество депутатов в Верховной Раде до 300?

Поддерживаешь ли ты легализацию в Украине медицинского каннабиса для уменьшения боли у тяжелых больных?

Нужно ли Украине на международном уровне поднять вопрос об использовании гарантий безопасности, определенных Будапештским меморандумом?

Напомним, предыдущие два вопроса были о том, поддерживают ли граждане идею пожизненного заключения за коррупцию в особо крупных размерах, а также создания свободной экономической зоны на Донбассе.

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