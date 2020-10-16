Зеленский озвучил окончательный список вопросов в день выборов
Президент Украины Владимир Зеленский озвучил три последних вопроса всенародного опроса на местных выборах.
Об этом он написал в своем Telegram-канале (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).
Вопросы следующие:
Нужно ли сократить количество депутатов в Верховной Раде до 300?
Поддерживаешь ли ты легализацию в Украине медицинского каннабиса для уменьшения боли у тяжелых больных?
Нужно ли Украине на международном уровне поднять вопрос об использовании гарантий безопасности, определенных Будапештским меморандумом?
Напомним, предыдущие два вопроса были о том, поддерживают ли граждане идею пожизненного заключения за коррупцию в особо крупных размерах, а также создания свободной экономической зоны на Донбассе.
Как сообщал OBOZREVATEL:
13 октября Зеленский записал обращение к украинцам, призвав их прийти на избирательные участки для участия в местных выборах 25 октября, чтобы в частности ответить на пять важных для общества вопросов.
В Офисе президента заявили, что опрос не будет иметь юридических последствий, а таким образом власть хочет позволить украинцам самостоятельно определить свои базовые ожидания относительно курса развития страны.
15 октября в соцсетях распространили полный список вопросов от Зеленского.
Вопрос Зеленского о свободной экономической зоне на Донбассе вызвал в основном негативную реакцию в социальных сетях.
Заместитель директора Киевской школы экономики, бывший исполняющий обязанности министра экономики Павел Кухта заявил, что свободная экономическая зона на Донбассе не сработает из-за плохого инвестиционного климата в Украине.
Позже в "Слуге народа" признались, кто заплатит за опрос от Зеленского.