Зеленский озвучил окончательный список вопросов в день выборов

Мирослав Семенюк
Мирослав Семенюк
Политика
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  • Зеленский спросил, нужно ли сократить количество депутатов в Верховной Раде до 300

  • Также президента интересует легализация в Украине медицинского каннабиса для уменьшения боли у тяжелых больных

  • Кроме того, он поднял вопрос об использовании гарантий безопасности, определенных Будапештским меморандумом

Зеленский озвучил три последних вопроса

Президент Украины Владимир Зеленский озвучил три последних вопроса всенародного опроса на местных выборах.

Об этом он написал в своем Telegram-канале (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

Вопросы следующие:

  • Нужно ли сократить количество депутатов в Верховной Раде до 300?

  • Поддерживаешь ли ты легализацию в Украине медицинского каннабиса для уменьшения боли у тяжелых больных?

  • Нужно ли Украине на международном уровне поднять вопрос об использовании гарантий безопасности, определенных Будапештским меморандумом?

Напомним, предыдущие два вопроса были о том, поддерживают ли граждане идею пожизненного заключения за коррупцию в особо крупных размерах, а также создания свободной экономической зоны на Донбассе.

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