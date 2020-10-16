Зеленский озвучил окончательный список вопросов в день выборов
Зеленский спросил, нужно ли сократить количество депутатов в Верховной Раде до 300
Также президента интересует легализация в Украине медицинского каннабиса для уменьшения боли у тяжелых больных
Кроме того, он поднял вопрос об использовании гарантий безопасности, определенных Будапештским меморандумом
Президент Украины Владимир Зеленский озвучил три последних вопроса всенародного опроса на местных выборах.
Об этом он написал в своем Telegram-канале (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).
Вопросы следующие:
Нужно ли сократить количество депутатов в Верховной Раде до 300?
Поддерживаешь ли ты легализацию в Украине медицинского каннабиса для уменьшения боли у тяжелых больных?
Нужно ли Украине на международном уровне поднять вопрос об использовании гарантий безопасности, определенных Будапештским меморандумом?
Напомним, предыдущие два вопроса были о том, поддерживают ли граждане идею пожизненного заключения за коррупцию в особо крупных размерах, а также создания свободной экономической зоны на Донбассе.
Как сообщал OBOZREVATEL:
13 октября Зеленский записал обращение к украинцам, призвав их прийти на избирательные участки для участия в местных выборах 25 октября, чтобы в частности ответить на пять важных для общества вопросов.
В Офисе президента заявили, что опрос не будет иметь юридических последствий, а таким образом власть хочет позволить украинцам самостоятельно определить свои базовые ожидания относительно курса развития страны.
15 октября в соцсетях распространили полный список вопросов от Зеленского.
Вопрос Зеленского о свободной экономической зоне на Донбассе вызвал в основном негативную реакцию в социальных сетях.
Заместитель директора Киевской школы экономики, бывший исполняющий обязанности министра экономики Павел Кухта заявил, что свободная экономическая зона на Донбассе не сработает из-за плохого инвестиционного климата в Украине.
Позже в "Слуге народа" признались, кто заплатит за опрос от Зеленского.