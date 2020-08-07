Зеленский отжал штангу на "нулевой" позиции ВСУ на Донбассе. Эксклюзивные фото

Дарья Дурова Политика 17:57, 7.08.2020 Обновлено: 18:02, 7.08.2020

Во время визита на Донбасс президент Украины Владимир Зеленский позанимался спортом в зале, где тренируются украинские военные.

Фото того, как глава страны отжимает штангу, OBOZREVATEL получил от источников в Офисе президента.

Как видно на снимках, в зале на "нулевой позиции" также есть гантели и ракетки для тенниса. При этом штангу, по всей видимости, военные сделали из подручных материалов – закрепили на грифе несколько кирпичей.

Владимир Зеленский в тренировочном зале украинских военных
Зеленский отжал штангу

Напомним, глава Украины прибыл в зону ООС 6 августа. Было запланировано, что за два дня президент проедет более 100 км по линии разграничения.

Владимир Зеленский на Донбассе
ОП

Как сообщал OBOZREVATEL:

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