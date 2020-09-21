Зеленский ответил на петицию с призывом уйти в отставку

Президент Украины Владимир Зеленский ответил на петицию, в которой ему припомнили обещание уйти в отставку в случае нарушения закона.

Как говорится в ответе Зеленского на сайте президента, слова его обещания покинуть пост взяты из контекста разговора о недопустимости существования коррупционных схем в управлении государством.

"Моя позиция по этому вопросу остается неизменной", – отметил глава государства.

По его словам, нарушение, которое, по мнению автора петиции, является основанием для объявления отставки, заключается в несвоевременном информировании Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции об изменениях в имущественном состоянии его семьи, произошло в результате ошибки и не связано с корыстными мотивами.

"Подчеркиваю, что сразу после обнаружения указанной ошибки она была публично признана и исправлена, а ее последствия не нанесли вреда интересам граждан или государства", – подчеркнул Зеленский.

Он добавил, что, учитывая изложенное, принятие любых решений в соответствии с указанной петицией не планируется.

Как сообщал OBOZREVATEL, петиция была зарегистрирована 8 июля, ее автором является политтехнолог Виктор Уколов.

"18 апреля 2019 года в программе "Право на власть" кандидат в президенты Владимир Зеленский пообещал подать в отставку, если нарушит закон. Этим он обнадежил и получил поддержку 73% избирателей во втором туре, который состоялся только через четыри дня после этого заявления", – говорится в документе.

7 июля 2020 года Зеленский признался, что не задекларировал 5,1 млн грн доходов от погашения ОВГЗ и этим нарушил Закон "О предотвращении коррупции".

"Обращаемся к господину президенту с призывом придерживаться слова и подать в отставку или признать, что за четыри дня до второго тура 18 апреля 2019 года он солгал своим избирателям", – подчеркивает автор.

Петиция собрала более 30 тысяч голосов.