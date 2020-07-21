Зеленский ответил на петицию о запрете 5G в Украине

Президент Владимир Зеленский заявил, что введение стандарта связи 5G в Украине не принесет вреда здоровью, если соблюдать требования по уровню электромагнитного излучения.

Так он отреагировал на петицию украинцев, которые просили запретить 5G в стране. Он поблагодарил подписантов за активную гражданскую позицию, говорится в заявлении пресс-службы ОПУ.

Глава государства отметил, что влияние электромагнитных полей на здоровье человека изучает Международная комиссия по защите от неионизирующих излучений (ICNIRP), которая разработала соответствующие рекомендации.

"Основными для 5G в Европе и мире определены диапазоны частот 700 мегагерц и 3400-3800 мегагерц, планируется также задействовать более высокочастотные диапазоны. Это позволит передавать большие объемы данных с минимальными задержками (одно из преимуществ 5G), так же сделает возможным развитие новых сервисов и технологий", – убежден Зеленский.

Петиция против введения 5G в Украине набрала 25 638 подписей (petition.president.gov.ua)

По его словам, сейчас установлен предельный уровень электромагнитного излучения для радиотехнических объектов, работающих в диапазонах от 30 до 300 гигагерц.

"Европейский парламент подчеркивает, что при выполнении рекомендаций по допустимому уровню электромагнитного излучения для радиочастот 5G не несет вреда человеческому здоровью", – уверяет президент.

В то же время Зеленский опроверг заявления противников 5G о том, что тот как-то связан с распространением коронавирусной болезни.

"Отсутствуют любые доказательства, подтверждающие содействие 5G в распространении COVID-19 или любой другой болезни или инфекции. На момент появления COVID-19 большинство стран не имело, и в настоящее время не имеет сетей 5G. Следовательно, они даже теоретически не могли способствовать распространению COVID-19", – констатировал президент.

Отметим, что петиция против введения 5G в Украине набрала необходимое количество подписей: с момента обнародования 7 апреля ее поддержало 25 638 человек.

При этом, согласно заявлению ОП, план мероприятий по внедрению в Украине системы мобильной связи пятого поколения в 2020 году даже не утвержден.

"Я обратился к премьер-министру Украины и председателю Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сфере связи и информатизации, с предложением обеспечить основательное проработки этой петиции, принять меры, направленные на комплексное решение данного вопроса, и информировать население нашей страны о влиянии мобильных технологий (4G, 5G) на здоровье людей", – подытожил Зеленский.

Как сообщал OBOZREVATEL, президента Владимира Зеленского попросили законодательно запретить чипирование граждан в Украине. Соответствующая петиция зарегистрирована 5 июня на сайте ОПУ.