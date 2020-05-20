Зеленский о "панибратстве" в кадровых вопросах: ни одного кума не назначу!

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что ни одного кума или военного друга не назначил и никогда не назначит на государственные должности.

Об этом он сообщил на пресс-конференции по итогам своего президентства 20 мая. Говоря о генпрокуроре Ирине Венедиктовой, он отметил, что она действительно не работала ранее в Генпрокуратуре, но имеет опыт и будет эффективной на своем посту (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца).

"Мы предложили людей, которые были чистые, не были раньше, например, в Генеральной прокуратуре, поэтому Ирина Венедиктова стала ее главой. Например, Андрей Ермак (председатель ОП. – ред.) не имеет опыта как кинопродюсер, он всегда был опытным юристом, имеет именно то образование (Ермак закончил институт международных отношений по специальности "международное право". – Ред.), которое нужно главе Офиса президента. он не является моим кумом, он – мое доверенное лицо ", – отметил Зеленский.

Володимир Зеленський

Президент также заявил, что сейчас в Украине "кадровый голод".

"Я не могу найти сейчас хорошего министра культуры. Мы вместе с премьером ищем. Обращались ко многим людям. Очень сложно найти также министра образования, энергетики. Какого бы человека мы не взяли, на следующий день скажут, что это человек Ахметова ", – сказал он.

Кроме того, Зеленский заявил, что считает Ивана Баканова лучшим главой СБУ в истории Украины.

"Иван Баканов ничего не боится. Все, что у него есть было приобретено до политической карьеры, еще много лет назад. Даже еще до того как он стал работать в студии "Квартал 95". У него был его дом, в котором он живет. Мы действительно дружим, я действительно уважаю порядочного человека. Я знаю и вы это знаете, что такого честного и профессионального – может, чего-то не хватает, но за этот год он показал, что такого честного главы СБУ в Украине никогда не было", – сказал президент.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Зеленский заявил, что по итогам встречи с Владимиром Путиным осенью 2020 есть положительные результаты. В частности, это обмен пленными.

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