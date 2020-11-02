Зеленский ответил на обвинения в узурпации власти

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что не боится политического кризиса, который может возникнуть из-за его законопроекта о Конституционном суде и отмел обвинения в возможной узурпации власти.

В понедельник, 2 ноября, в эфире "Свободы слова" на ICTV Зеленский ответил на вопрос о сомнительной конституционности его законопроекта относительно Конституционного суда.

По мнению многих юристов, он может привести к политическому кризису, а по мнению оппонентов стать причиной узурпации власти.

"Что касается политического кризиса, то я его не боюсь. Я действовал как президент, защищая государство Украина", – сказал Зеленский.

Также он признался, что полтора года не знал судей Конституционного суда.

"Что касается узурпации власти, я никого из этих судей полтора года не знал. Я не знал их фамилий, я не общался с ними. Общался только с главой КС, которому я сказал: есть красные линии для украинского общества. Если мы не хотим вернуться из-за ваших решений назад на 10 лет в прошлое, есть красные линии. Это ВАКС, земельная реформа, это наши обязательства перед государством Украина, перед нашим обществом. Я обещал это как президент, мы обещали это как партия. И мы это делали. Внедряли эти реформы", – сказал президент.

Он также напомнил, что глава Конституционного суда в 2018 году купил землю в аннексированном Россией Крыму.

"Это моральные вопросы. Но вопрос справедливый – почему вы не задекларировали эту землю? Ответ: а я не знал как. О какой узурпации власти мы сегодня говорим?" – резюмировал Зеленский.

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