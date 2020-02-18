Зеленский ответил на обстрелы террористов на Донбассе и внезапно сменил тему. Видео

Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал атаку российских войск на Донбассе утром, 18 февраля.

Об этом глава государства сообщил на брифинге после экстренного совещания СНБО (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца новости).

"У нас было заседание СНБО, где мы обсуждали провокацию, которая произошла на линии разграничения. Я хочу сказать, что у нас мощная армия, провокации бывают. Армия соответственно сильно ответила. Не смотря на это, ситуация полностью контролируется нашей армией. Но мы уверены, что эта провокация не изменит курс. Ведь только с сильной армией можно садиться за стол переговоров. Мы идем уверенно, приближаемся к прекращению войны и к миру", – сообщил он.

Владимир Зеленский

Отметим, что после заявления о Донбассе Зеленский внезапно заговорил о смертельном коронавирусе. Гарант заверил, что в Украине ситуация полностью контролируется.

"Самое главное, что мы забираем наших граждан (из Китая – Ред). Если вы посмотрите статистику, то увидите, что там много даже не взрослых, а мальчиков и девочек. Много людей 90-х годов рождения", – добавил Зеленский.

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Як повідомляв OBOZREVATEL, 18 лютого озброєні формування РФ пішли в атаку на Донбасі. Внаслідок цього ЗСУ зазнали важких втрат.

У мережі почали з'являтися відео боїв на Донбасі, що спалахнули через раптовий наступ Росії.

У зв'язку з кривавими зіткненнями, які 18 лютого розв'язала Росія на Донбасі, Рада національної безпеки й оборони України збереться на екстрене засідання.

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