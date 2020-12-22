Зеленский оценит работу Венедиктовой после ее отчета, – Мендель

Президент Украины Владимир Зеленский собирается оценить деятельность на посту главы Офиса генпрокурора Ирины Венедиктовой после ее отчета о работе за 2020 год.

Однако уже сейчас глава государства видит успехи по сравнению с прежним руководством ведомства. Об этом в комментарии "Украинской правде" заявила его пресс-секретарь Юлия Мендель.

По ее словам, рано говорить об окончательных выводах, поскольку год еще не загончился и генпрокур не отчитывалась о сделанном за время, проведенное на соответствующей должности.

"Общество могло увидеть определенную активизацию в работе Офиса генерального прокурора за время работы Ирины Венедиктовой. Если сравнивать с 2019 годом, видим увеличение показателей успешности ОГП. Продолжается и реформа системы прокуратуры", – отметила Мендель.

Она добавила, что качественную оценку деятельности генерального прокурора все же корректно давать только после того, как Венедиктова представит соответствующий отчет.

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