Зеленский оценит работу Венедиктовой после ее отчета, – Мендель
Президент Украины Владимир Зеленский собирается оценить деятельность на посту главы Офиса генпрокурора Ирины Венедиктовой после ее отчета о работе за 2020 год.
Однако уже сейчас глава государства видит успехи по сравнению с прежним руководством ведомства. Об этом в комментарии "Украинской правде" заявила его пресс-секретарь Юлия Мендель.
По ее словам, рано говорить об окончательных выводах, поскольку год еще не загончился и генпрокур не отчитывалась о сделанном за время, проведенное на соответствующей должности.
"Общество могло увидеть определенную активизацию в работе Офиса генерального прокурора за время работы Ирины Венедиктовой. Если сравнивать с 2019 годом, видим увеличение показателей успешности ОГП. Продолжается и реформа системы прокуратуры", – отметила Мендель.
Она добавила, что качественную оценку деятельности генерального прокурора все же корректно давать только после того, как Венедиктова представит соответствующий отчет.
Как сообщал OBOZREVATEL:
ровно два месяца назад президент Владимир Зеленский заявил, что если Ирина Венедиктова как генеральный прокурор не покажет серьезных результатов борьбы с коррупцией, он готов предложить другую кандидатуру на эту должность.
Через месяц Ирина Венедиктова взялась расследовать законность использования государственных средств на реализацию проекта "Велике будівництво" президента Зеленского. Появился соответствующий документ, который ОГП разослал своим подразделениям на местах.