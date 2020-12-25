Зеленский оценил трех глав Минздрава: вирус психологически их убивал, Степанов самый сильный

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Зоряна Скалецкая и Илья Емец не могли быстро выполнять свои задачи, так как были министрами в такой сложный период – пандемию коронавируса.

По его словам, этих двух глав Министерства здравоохранения психологически убил коронавирус, а Максим Степанов оказался самым прочным из них. Об этом глава государства рассказал в интервью для издания "Фокус".

"Коронавирус – это война. А на войне солдат в атаку ведет за собой командир. Если он не ведет, а первым в атаку бежит солдат, надо менять командира. Если командира убили, надо чтобы появился другой. Здесь то же самое", – сказал Зеленский.

Президент Украины назвал Скалецкую прекрасным министром и сказал, что хотел бы, чтобы она осталась. Но в Новых Санжарах женщина психологически не понимала, почему люди так ведут себя.

"Я ей звонил и объяснял. Мы посоветовали ей пойти с людьми на изоляцию, чтобы они не переживали", – отметил глава государства.

Илью Емца Зеленский считает хорошим ученым, великим врачом и хирургом. Но, по его словам, от министра требовалось работать 24 часа в сутки. Как оказалось, для него это было сложно.

Зеленский также прокомментировал работу нынешнего министра здравоохранения Украины Максима Степанова. Глава государства рассказал, что ему сложно оценивать его, но назвал чиновника самым прочным из всех.

"Считаю, что премьер-министр и министр здравоохранения должны плотнее работать вместе, полноценной командой. Мне кажется, что это важно", – подытожил президент Украины.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что пандемия коронавируса показала, что медицинская реформа в Украине оказалась провальной.