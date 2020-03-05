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5 марта • обновлено в 17:22
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Зеленский отреагировал на возможную отставку Рябошапки

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Президент Владимир Зеленский заявил, что вопрос о возможной отставке генерального прокурора Руслана Рябошапки решает не он, а Верховная Рада.

Об этом глава государства сказал журналистам во время рабочей поездки в Полтавскую область, сообщает Укринформ.

"Рябошапка – это не ко мне вопрос. Это же депутаты там работают", – сказал Зеленский.

Зеленский и Рябошапка

Зеленский и Рябошапка

Офис президента Украины

Ранее Рябошапка заявил, что парламент заинтересован в его отставке. Он пояснил, что после реформы органов прокуратуры народные депутаты "ничего не могут решить", а прогресс в делах ПриватБанка и Укрнафты "заставляет некоторых людей двигаться быстрее и циничнее".

Напомним, в ВРУ внесены проект постановления об отставке генерального прокурора Руслана Рябошапки. Документ под номером 3154 зарегистрирован 3 марта. Его авторами стали нардепы из разных парламентских фракций. За отставку Рябошапки собрано 227 подписей.

Отметим, что по данным источника OBOZREVATEL, основной и единственный кандидат на должность нового генпрокурора – народный депутат от "Слуги народа" Сергей Ионушас.

Напомним, что ранее в Верховной Раде правоохранительный комитет одобрил отставку генерального прокурора Руслана Рябошапки.

Как сообщал OBOZREVATEL, народный депутат от "Слуги народа" Сергей Ионушас ответил на слухи о том, что он может возглавить Офис генпрокурора Украины вместо Руслана Рябошапки.

Также глава партии СН Александр Корниенко рассказал, когда в Раде рассмотрят отставку Рябошапки.

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Автор
Глеб Иванов
Персоны
Руслан Рябошапка Владимир Зеленский
Место
Украина
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фил филька
фил филька
ну один депутат уже высказал свое отношение к этому ту по му собачьему рту))
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