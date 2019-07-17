Зеленский отреагировал на судилище над моряками и паспорта РФ на Донбассе

Офис президента Украины Владимира Зеленского осудил решение о продлении ареста украинским морякам и подписание главой РФ указа относительно паспортов для граждан Украины.

"Мы считаем, что этот шаг создает дополнительные препятствия на пути к деэскалации конфликта и реинтеграции Донбасса, приверженность к которым руководство России неоднократно декларировал", - сказано в сообщении ОП в Facebook.

При этом президент поручил МИД Украины разработать механизм предоставления украинского гражданства как второго для этнических украинцев "из дружественных нам стран, стремящихся присоединиться к развитию своей исторической родины".

"Также Владимир Зеленский поручает разработать механизм упрощенного предоставления украинского гражданства людям, которые страдают от нарушения прав и свобод в своих странах", - добавили в ОП.

Владимир Зеленский obozrevatel

Как сообщал OBOZREVATEL, накануне Зеленский рассказал подробности телефонного разговора с главой РФ Владимиром Путиным. По его словам, вскоре планируется их встреча в рамках переговоров "нормандской четверки".

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