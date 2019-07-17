Главная Новости
Мова Язык
Блоги Мир

/ Новости политики

Зеленский отреагировал на судилище над моряками и паспорта РФ на Донбассе

2.1т Читать материал на украинском

Офис президента Украины Владимира Зеленского осудил решение о продлении ареста украинским морякам и подписание главой РФ указа относительно паспортов для граждан Украины.

"Мы считаем, что этот шаг создает дополнительные препятствия на пути к деэскалации конфликта и реинтеграции Донбасса, приверженность к которым руководство России неоднократно декларировал", - сказано в сообщении ОП в Facebook.

При этом президент поручил МИД Украины разработать механизм предоставления украинского гражданства как второго для этнических украинцев "из дружественных нам стран, стремящихся присоединиться к развитию своей исторической родины".

Новости
"Семь пятниц на неделе!" Зеленского уличили в незнании закона

"Также Владимир Зеленский поручает разработать механизм упрощенного предоставления украинского гражданства людям, которые страдают от нарушения прав и свобод в своих странах", - добавили в ОП.

Владимир Зеленский

Владимир Зеленский

obozrevatel

Как сообщал OBOZREVATEL, накануне Зеленский рассказал подробности телефонного разговора с главой РФ Владимиром Путиным. По его словам, вскоре планируется их встреча в рамках переговоров "нормандской четверки".

Не пропусти молнию! Подписывайся на нас в Telegram

Читайте все новости по теме "Российско-украинский конфликт" на OBOZREVATEL.

Тема
Российско-украинский конфликт
Персона
Владимир Зеленский
Место
Украина
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
16
10
Смешно
1
Интересно
1
Печально
3
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Блоги / мнения

ads pixel