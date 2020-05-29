Зеленский отреагировал на стрельбу в Броварах и вызвал Авакова. Видео

Президент Украины Владимир Зеленский встретился с главой МВД Арсеном Аваковым, с которым обсудил стрельбу в Броварах.

Также на встрече присутствовал премьер-министр Денис Шмыгаль, сообщает пресс-служба ОПУ.

"Это даже потасовкой нельзя назвать – то, что происходило в Броварах. Напоминало 90-ые года. Хотел бы, чтобы вы рассказали детали того, что происходило", – начал разговор президент.

Зеленский встретился с Аваковым ОПУ

Аваков доложил, что в Броварах одна из групп злоумышленников пришла с помповым ружьем и дробовиками. Вторая группа, которая была нанята, оружия не имела.

"Началось столкновение местных броварских перевозчиков, которые раньше контролировали перевозки между Броварами и Киевом, и внешних, которым отдали значительную часть этих маршрутов", – рассказал министр.

По информации министра, группа из Винницкой области – сотрудники одной из охранных фирм.

"В настоящее время задержаны 20 человек, трое находятся в больнице с ранениями различной степени тяжести", – сообщил Аваков.

По его словам, местной полиции не было известно, что в городе идет подготовка к такому происшествию.

"Мы сейчас закончим эту операцию, и у меня есть вопросы к броварской полиции", – отметил Аваков.

Президент отметил, что должно быть проведено расследование для установления и наказания виновных. Правительство, со своей стороны, должно предоставить помощь гражданам, пострадавшим в результате столкновения.

"Нужно, чтобы мы нашли заказчиков, чтобы они понесли наказание. Также чтобы на уровне правительства мы поняли, как помочь обычным людям, имущество которых пострадало в этом происшествии", – резюмировал Зеленский.

Как сообщал OBOZREVATEL, 29 мая в Броварах на Киевщине группа вооруженных людей расстреляла маршрутку прямо во дворе.