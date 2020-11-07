Зеленский – о резне в Кривом Роге: это проявление абсолютного терроризма

Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на резню в Кривом Роге, в которой 7 ноября погибли два человека и еще восемь были ранены.

Об этом сообщается в Telegram-канале главы государства. Он назвал это "проявлением абсолютного терроризма".

"Ужасные новости из моего родного Кривого Рога. Невыразимая боль, смущение, отчаяние, страдания. Двое убитых, есть раненые, среди них – ребенок. Это же хроника мирного дня в одном мирном городе. Не сомневаюсь, что сегодняшние события в Кривом Роге является проявлением абсолютного терроризма – по смыслу, по сути, по результатам, по ужасу, который пришел в наши дома. Даже если по Уголовному кодексу это конкретное преступление, которое произошло сегодня, будет расценено иначе. Но именно так – это терроризм, варварский способ запугать людей. Поэтому никакого оправдания и никакого снисхождения к уродам рода человеческого", – подчеркнул Зеленский.

Президент также отметил, что силовики должны сделать все, чтобы улицы украинских городов стали более безопасными.

Он добавил, что нужно реагировать жестко и сразу, как только появляется даже самое малое подозрение о возможном нападении.

"Безусловно, надеюсь на скорое расследование и справедливый приговор этом подонку. Верю, что именно так и будет. И искренне благодарен патрульным, которые быстро, профессионально, оперативно его задержали", – подчеркнул Зеленский.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Кривом Роге мужчина убил двух человек и ранил еще восьмерых. Правоохранители задержали его.

Подозреваемый признался, что планировал убить 15 человек, потому что ему так "сказал Бог". Себя он назвал "сыном Божьим Адамом".