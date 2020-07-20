Зеленский отреагировал на решение Ирана по "черным ящикам" сбитого самолета МАУ

Бортовые самописцы со сбитого иранскими ракетами в январе у Тегерана самолета Boeing 737 авиакомпании "Международные авиалинии Украины" рейса PS752 отправили к французскому Бюро расследования и анализа безопасности гражданской авиации.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский. Соответствующие действия он назвал правильным шагом в направлении завершения расследования трагедии, говорится в Telegram-канале Zelenskiy/Official.

"Родные и близкие погибших в этой страшной трагедии должны знать правду. Также они должны получить надлежащие компенсации от иранской стороны. Иран должен провести полное, прозрачное и независимое расследование в соответствии с международными стандартами", – отметил глава государства.

По его словам, "черные ящики" самолета МАУ прибыли к французскому Лиону еще в субботу, 18 июля, в условиях повышенной секретности. Сейчас они уже находятся в лаборатории. Участие в процессе расшифровки бортовых самописцев принимают также украинские эксперты из Национального бюро расследования авиакатастроф.

Соответствующий процесс начнется с согласования методики считывания информации из ящиков, после чего эксперты перейдут к практической части работ. Работы, отметил президент, могут быть завершены довольно быстро, но все зависит от технического состояния ящиков.

"Уверен, что безупречная репутация французского Бюро расследования и анализа безопасности гражданской авиации и участие лучших канадских, американских и украинских экспертов обеспечит максимальный уровень международного признания результатов такого исследования. Украина с нетерпением ждет результатов расшифровки "черных ящиков" и начала переговорного процесса с Ираном", – заверил Зеленский и подчеркнул, что все виновные понесут ответственность за катастрофу и справедливость будет установлено.

Заявление Зеленского (Telegram-канале Zelenskiy/Official)

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее министр иностранных дел Канады Франсуа-Филипп Шампань заявил, что "черные ящика" самолета Boeing 737-800 Международных авиалиний Украины, в январе сбили иранские военные, уже доставлены в Париж.