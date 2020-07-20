МоваЯзык

Топ-темы:

Зеленский отреагировал на решение Ирана по "черным ящикам" сбитого самолета МАУ

Марина Лисничук
Политика
2,1 т.
Зеленский отреагировал на решение Ирана по 'черным ящикам' сбитого самолета МАУ

Бортовые самописцы со сбитого иранскими ракетами в январе у Тегерана самолета Boeing 737 авиакомпании "Международные авиалинии Украины" рейса PS752 отправили к французскому Бюро расследования и анализа безопасности гражданской авиации.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский. Соответствующие действия он назвал правильным шагом в направлении завершения расследования трагедии, говорится в Telegram-канале Zelenskiy/Official.

"Родные и близкие погибших в этой страшной трагедии должны знать правду. Также они должны получить надлежащие компенсации от иранской стороны. Иран должен провести полное, прозрачное и независимое расследование в соответствии с международными стандартами", – отметил глава государства.

По его словам, "черные ящики" самолета МАУ прибыли к французскому Лиону еще в субботу, 18 июля, в условиях повышенной секретности. Сейчас они уже находятся в лаборатории. Участие в процессе расшифровки бортовых самописцев принимают также украинские эксперты из Национального бюро расследования авиакатастроф.

Соответствующий процесс начнется с согласования методики считывания информации из ящиков, после чего эксперты перейдут к практической части работ. Работы, отметил президент, могут быть завершены довольно быстро, но все зависит от технического состояния ящиков.

"Уверен, что безупречная репутация французского Бюро расследования и анализа безопасности гражданской авиации и участие лучших канадских, американских и украинских экспертов обеспечит максимальный уровень международного признания результатов такого исследования. Украина с нетерпением ждет результатов расшифровки "черных ящиков" и начала переговорного процесса с Ираном", – заверил Зеленский и подчеркнул, что все виновные понесут ответственность за катастрофу и справедливость будет установлено.

Заявление Зеленского

Заявление Зеленского (Telegram-канале Zelenskiy/Official)

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее министр иностранных дел Канады Франсуа-Филипп Шампань заявил, что "черные ящика" самолета Boeing 737-800 Международных авиалиний Украины, в январе сбили иранские военные, уже доставлены в Париж.

УкраинаКрушение украинского Boeing 737 в ИранеМАУВладимир Зеленский
Поделиться в Facebook
  2. Политика