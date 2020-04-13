Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на масштабные пожары в Чернобыльской зоне. Он заверил, что непрерывно контролирует ситуацию.

Свое обращение глава государства опубликовал на личной странице в Facebook. В нем, прежде всего, президент поблагодарил украинских спасателей, которые укрощают стихию.

Владимир Зеленский

"Внимательно слежу за ситуацией в Чернобыльской зоне. Знаю, что пожарные делают все возможное. Я благодарен им за мужество. 14 апреля заслушаю информацию от главы Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям Николая Чечеткина по пожарам. Выводы не заставят себя ждать. Общество должно знать правду и быть в безопасности", – отметил Зеленский.

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