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13 апреля • обновлено в 23:28
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Зеленский отреагировал на пожары в Чернобыльской зоне: должны знать правду!

1.1т
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Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на масштабные пожары в Чернобыльской зоне. Он заверил, что непрерывно контролирует ситуацию.

Свое обращение глава государства опубликовал на личной странице в Facebook. В нем, прежде всего, президент поблагодарил украинских спасателей, которые укрощают стихию.

"Внимательно слежу за ситуацией в Чернобыльской зоне. Знаю, что пожарные делают все возможное. Я благодарен им за мужество. 14 апреля заслушаю информацию от главы Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям Николая Чечеткина по пожарам. Выводы не заставят себя ждать. Общество должно знать правду и быть в безопасности", – отметил Зеленский.

Как сообщал OBOZREVATEL:

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Автор
Виктория Довгань Виктория Довгань
Тема
Пожар в зоне ЧАЭС
Персона
Владимир Зеленский
Место
Украина
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