Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на масштабные пожары в Чернобыльской зоне. Он заверил, что непрерывно контролирует ситуацию.

Свое обращение глава государства опубликовал на личной странице в Facebook. В нем, прежде всего, президент поблагодарил украинских спасателей, которые укрощают стихию.

"Внимательно слежу за ситуацией в Чернобыльской зоне. Знаю, что пожарные делают все возможное. Я благодарен им за мужество. 14 апреля заслушаю информацию от главы Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям Николая Чечеткина по пожарам. Выводы не заставят себя ждать. Общество должно знать правду и быть в безопасности", – отметил Зеленский.

Как сообщал OBOZREVATEL:

13 апреля член общественного совета в Государственном агентстве Украины по управлению зоной отчуждения Ярослав Емельяненко заявил, что ситуация с пожарами в Чернобыльской зоне стала критической.

Ведь, по его словам, огонь уже добрался города Припять и вскоре может перекинуться на хранилища радиоактивных отходов.

А сотрудница "Энергоатома" Наталья Дегтяренко показала страшные кадры пожара, который уже вплотную подошел к конфайнменту атомной станции и 5 энергоблока.

В свою очередь, советник главы МВД Антон Геращенко и ГСЧС заверили, что никакой угрозы для ЧАЭС и хранилищ ядерных отходов сейчас нет.

Кроме того, Национальная полиция задержала уже второго поджигателя Чернобыльской зоны.

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