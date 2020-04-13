Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на масштабные пожары в Чернобыльской зоне. Он заверил, что непрерывно контролирует ситуацию.
Свое обращение глава государства опубликовал на личной странице в Facebook. В нем, прежде всего, президент поблагодарил украинских спасателей, которые укрощают стихию.
"Внимательно слежу за ситуацией в Чернобыльской зоне. Знаю, что пожарные делают все возможное. Я благодарен им за мужество. 14 апреля заслушаю информацию от главы Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям Николая Чечеткина по пожарам. Выводы не заставят себя ждать. Общество должно знать правду и быть в безопасности", – отметил Зеленский.
Как сообщал OBOZREVATEL:
13 апреля член общественного совета в Государственном агентстве Украины по управлению зоной отчуждения Ярослав Емельяненко заявил, что ситуация с пожарами в Чернобыльской зоне стала критической.
Ведь, по его словам, огонь уже добрался города Припять и вскоре может перекинуться на хранилища радиоактивных отходов.
А сотрудница "Энергоатома" Наталья Дегтяренко показала страшные кадры пожара, который уже вплотную подошел к конфайнменту атомной станции и 5 энергоблока.
В свою очередь, советник главы МВД Антон Геращенко и ГСЧС заверили, что никакой угрозы для ЧАЭС и хранилищ ядерных отходов сейчас нет.
Кроме того, Национальная полиция задержала уже второго поджигателя Чернобыльской зоны.
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