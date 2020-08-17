Зеленский отреагировал на поджог авто журналиста "Схем"

Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на поджог рабочего автомобиля журналиста программы "Схемы" Михаила Ткача.

На официальном Telegram-канале глава государства отметил, что расследование должно быть максимально быстрым для справедливого наказания для злоумышленника.

"В декабре 2014-го неподалеку от дворц "Украина" неизвестные сожгли мое авто. Полиции понадобилось два месяца, чтобы найти и задержать преступников. Надеюсь, что и на этот раз правоохранительные органы максимально быстро найдут и привлекут к ответственности злоумышленников, которые подожгли авто журналиста программы "Схемы", – написал президент.

Зеленский заверил, что всегда будет защищать права каждого гражданина, независимо от его личного отношения к нему. Также президент отметил, что свобода слова – фундамент любой демократической страны, а журналистская деятельность никогда не может быть основанием для преследования.

"И напоследок. Моя творческая деятельность всегда была связана с достаточно острой критикой действующей в то время власти. Неоднократно это создавало нашему коллективу проблемы. От неофициальных намеков "ребята, вы дошутитесь" – до прослушивания, слежки, реальных препятствий и запретов в проведении концертов или съемок. Я прошел все это, я знаю, как это, и никогда не допущу, чтобы при моем президентстве любая критика власти тянула за собой преследование или запугивания", – заверил глава государства.

Также на преступление отреагировала и пресс-секретарь президента Украины Юлия Мендель. На своей странице в Facebook она назвала это недопустимым и подчеркнула необходимость защиты свободы слова в стране.

"Журналистские расследования – это всегда опасная работа. Но ситуация, которая сложилась со "Схемами", – полностью недопустима. Очевидно, за годы деятельности у программы появились враги, о которых были сняты расследования", – отметила Мендель.

Пресс-секретарь Зеленского уточнила, что по факту поджога открыто уголовное производство, проводятся следственные действия.

"Рада, что никто не пострадал – это главное. Действующее законодательство предусматривает защиту участников уголовного процесса, в том числе – пострадавших. Украина должна сделать все, чтобы защищать свободу слова, которая является залогом демократического государства", – подытожила она.

Как сообщал OBOZREVATEL: