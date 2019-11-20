Зеленский отреагировал на гибель комбрига ВСУ после громкого скандала

Президент Украины Владимир Зеленский представил погибшего командира 128 горно-штурмовой бригады ВСУ Евгения Коростылева к посмертной награде – ордену Богдана Хмельницкого.

Соответствующий указ №853/2019 появился на официальном сайте президента Украины, он датирован 19 ноября.

Коростелев и Зеленский

"За личные заслуги в защите государственного суверенитета и территориальной целостности Украины, самоотверженное служение украинскому народу постановляю: наградить орденом Богдана Хмельницкого II степени Коростелева Евгения Владимировича – полковника (посмертно)", – говорится в документе.

Напомним, ранее Зеленского подвергли острой критике в сети. Его упрекнули в публичной перепалке с лидером партии "Батьківщина" Юлией Тимошенко и абсолютном игнорировании новости о смерти комбрига Коростелева в день трагедии.

Как сообщал OBOZREVATEL:

в Харьковском военно-медицинском клиническом центре Северного региона утром 19 ноября скончался командир 128 отдельной горно-штурмовой бригады ВСУ полковник Евгений Коростелев.

Тяжелое ранение боевой офицер получил 12 ноября во время выполнения задач в районе проведения ООС.

В день трагедии президент Зеленский устроил ссору с Тимошенко в сети. Спор разгорелся из-за выступления лидера "Батьківщини" на телеканале ICTV, в котором она заявила, что переходит в оппозицию.

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