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20 ноября • обновлено в 11:47
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Зеленский отреагировал на гибель комбрига ВСУ после громкого скандала

3.1т
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Президент Украины Владимир Зеленский представил погибшего командира 128 горно-штурмовой бригады ВСУ Евгения Коростылева к посмертной награде – ордену Богдана Хмельницкого.

Соответствующий указ №853/2019 появился на официальном сайте президента Украины, он датирован 19 ноября.

Коростелев и Зеленский

Коростелев и Зеленский

"За личные заслуги в защите государственного суверенитета и территориальной целостности Украины, самоотверженное служение украинскому народу постановляю: наградить орденом Богдана Хмельницкого II степени Коростелева Евгения Владимировича – полковника (посмертно)", – говорится в документе.

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Напомним, ранее Зеленского подвергли острой критике в сети. Его упрекнули в публичной перепалке с лидером партии "Батьківщина" Юлией Тимошенко и абсолютном игнорировании новости о смерти комбрига Коростелева в день трагедии.

Зеленский отреагировал на гибель комбрига ВСУ после громкого скандала

Как сообщал OBOZREVATEL:

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Автор
Виктория Довгань Виктория Довгань
Темы
Операция Объединенных сил на Донбассе Война на Донбассе
Персона
Владимир Зеленский
Место
Украина
Тег
Вооруженные силы Украины
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Драго Кувалда
Драго Кувалда
Одного безногого смердячих горного барана поделить не могут.
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