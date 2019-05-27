Зеленский отправился к бойцам ВСУ на Донбасс: фоторепортаж с передовой

Владимир Зеленский совершил первый визит на Донбасс в статусе президента Украины.

Как сообщила пресс-служба главы государства в понедельник, 27 мая, он посетил украинских военнослужащих на передовой в Луганской области.

"Президент осмотрел позиции военных в Станице Луганской и Счастье. Глава государства пообщался с бойцами относительно бытовых условий, качества питания, обеспечения техникой, жильем и социальным пакетом, укомплектования подразделений", - написано в сообщении.

Зеленский посетил бойцов ВСУ на Донбассе president.gov.ua

Зеленский посетил бойцов ВСУ на Донбассе president.gov.ua

Зеленский посетил бойцов ВСУ на Донбассе president.gov.ua

Зеленский посетил бойцов ВСУ на Донбассе president.gov.ua

В Станице Луганской Зеленский побывал на передовой, в частности, на посту наблюдения и блиндажах, ближайшая позиция противника от которых находится в 400 метров.

Он также осмотрел бытовые условия, в которых находятся военные операции Объединенных сил и отметил необходимость улучшения обеспечения.

"Условия для военных, которые защищают Украину, должны быть нормальными", – заявил Зеленский.

Кроме того, он заслушал доклад командующего ООС генерал-лейтенанта Александра Сирского о ситуации в районе проведения ООС. В совещании принял участие начальник Генерального штаба – Главнокомандующий ВСУ генерал-лейтенант Руслан Хомчак.

Зеленский посетил бойцов ВСУ на Донбассе president.gov.ua

Зеленский посетил бойцов ВСУ на Донбассе president.gov.ua

Зеленский посетил бойцов ВСУ на Донбассе president.gov.ua

Зеленский посетил бойцов ВСУ на Донбассе president.gov.ua

Зеленский посетил бойцов ВСУ на Донбассе president.gov.ua

Зеленский посетил бойцов ВСУ на Донбассе president.gov.ua

Зеленский посетил бойцов ВСУ на Донбассе president.gov.ua

Зеленский посетил бойцов ВСУ на Донбассе president.gov.ua

Зеленский посетил бойцов ВСУ на Донбассе president.gov.ua

Как сообщал OBOZREVATEL, президент Украины Владимир Зеленский назвал своей первой задачей прекращение огня на Донбассе. "Я готов на все, чтобы наши герои не гибли. Я готов на сложные решения, теряя популярность. Готов потерять должность, чтобы наступил мир", – заявил он в день инаугурации.

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