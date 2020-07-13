Зеленский отозвал проект о местных выборах: озвучены условия для голосования

Постановление о назначении очередных местные выборов в Украине рассмотрят после того, как будет выработана позиция о последовательности действий по изменениям административно-территориальных единиц.

Об этом 13 июля на брифинге заявил спикер Верховной Рады Дмитрий Разумкой, передает "Интерфакс-Украина". Он уточнил, что президент Владимир Зеленский отозвал этот проект.

"Объявление выборов действительно было отложено, потому что позиция народных депутатов в том числе и позиция внутри комитета отличается, что за чем должно происходить: или вначале объявить изменения районов и только после этого объявлять выборы. Поэтому, чтобы не создавать дополнительные коллизии, было принято решение сегодня не рассматривать этот вопрос, и президент отозвал это постановление", – отметил глава парламента.

Разумков подчеркнул, что постановление можно будет поставить на голосование без включения в повестку дня. По его словам, вопрос может быть рассмотрен на текущей пленарной неделе.

"Я думаю, что в любой момент постановление можно будет поставить без включения в повестку дня… Важно, чтобы мы это сделали в предусмотренные законом сроки. Я надеюсь, что мы это сможем сделать на этой неделе, поскольку это… последняя пленарная неделя третьей сессии Верховной Рады IX созыва. Если нет, то есть другие механизмы, такие как внеочередная сессия. Она также созывается по требованию 150 народных депутатов или по требованию президента Украины", – пояснил глава ВР.

Ранее OBOZREVATEL писал, парламентское монобольшинство планировало на внеочередном заседании Верховной Рады 13 июля в срочном порядке принять законопроекты, которые позволят провести местные выборы 25 октября 2020 года, при этом рискуя растерять значительное число изменений, которые должны были внести в Избирательный кодекс.