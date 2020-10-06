Зеленский отметил плюс переговоров с Путиным

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что переговоры с главой РФ Владимиром Путиным помогли вернуть нашей стране пленных украинцев.

Об этом глава государства сообщил в интервью изданию Politico Europe, передает пресс-служба ОПУ. Гарант отметил , что переговоров в нормандском формате недостаточно.

"Я считаю, что возвращение наших пленных, а сегодня их 140 (возвращено – Ред.) – этого бы никогда не произошло, если бы у нас не было диалога с президентом Путиным. Только в нормандской формате – это не срабатывает, этого не хватает. У нас есть вопросы, которые не рассматривались в нормандской формате. Этот вопрос возвращения наших моряков, гуманитарных сложностей у крымчан, которые находятся в плену, многие из них за решеткой. Такие вопросы надо решать с резидентом России", – пояснил Зеленский.

Также президент прокомментировал отравление российского оппозиционера Алексея Навального. По его словам, сперва нужно дождаться официальных результатов расследования, прежде чем обвинять Путина или кого-либо в отравлении.

"Весь мир сегодня очень внимательно следит за деталями результатам расследования трагедии с Навальным, которые должен опубликовать немецкая сторона. Мы должны это увидеть. Мы – как общество, вы – как журналист, я – просто как человек, даже не как президент, – чтобы делать те или иные выводы относительно Навального, нам необходимые детали", – сказал Зеленский.

Как сообщал OBOZREVATEL, президент Владимир Зеленский выразил убеждение, что Украина никогда не сможет остановить войну на Донбассе, если не будет говорить с властями страны-агрессора России.