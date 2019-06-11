Президент Украины Владимир Зеленский отменил указы, которые издал бывший глава государства Петр Порошенко.
На сайте администрации президента опубликованы соответствующие указы Зеленского №358/2019 и №359/2019 от 10 июня об отмене указов от 13 мая 2019 года №217 и №218 "О назначении члена Высшего совета правосудия".
В двух отмененных президентских указах шла речь о назначении Андрея Василенко и Михаила Исакова членами Высшего совета правосудия.
Как сообщал OBOZREVATEL, президент Украины Владимир Зеленский уволил назначенного пятым президентом Украины Петром Порошенко члена Нацкомиссии, которая осуществляет государственное регулирование в сфере связи и информатизации Юрия Артеменко.
Позже он восстановил его в должности члена Нацсовета по вопросам теле- и радиовещания, отменив соответствующий указ об увольнении.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский провел ряд кадровых перестановок.
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