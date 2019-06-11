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Зеленский отменил важные указы Порошенко: о чем речь

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Президент Украины Владимир Зеленский отменил указы, которые издал бывший глава государства Петр Порошенко.

На сайте администрации президента опубликованы соответствующие указы Зеленского №358/2019 и №359/2019 от 10 июня об отмене указов от 13 мая 2019 года №217 и №218 "О назначении члена Высшего совета правосудия".

В двух отмененных президентских указах шла речь о назначении Андрея Василенко и Михаила Исакова членами Высшего совета правосудия.

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Зеленский отменил важные указы Порошенко: о чем речь

Как сообщал OBOZREVATEL, президент Украины Владимир Зеленский уволил назначенного пятым президентом Украины Петром Порошенко члена Нацкомиссии, которая осуществляет государственное регулирование в сфере связи и информатизации Юрия Артеменко.

Позже он восстановил его в должности члена Нацсовета по вопросам теле- и радиовещания, отменив соответствующий указ об увольнении.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский провел ряд кадровых перестановок.

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Персоны
Петр ПорошенкоВладимир Зеленский
Место
Украина
Тег
Администрация Президента
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