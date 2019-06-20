ГлавнаяНовости
МоваЯзык
БлогиМир

/Новости политики

Зеленский отменил школьную форму в Украине

3.5тЧитать материал на украинском

Президент Украины Владимир Зеленский отменил обязательную школьную форму для украинских детей.

Он признал таким, что утратил силу, соответствующий указ № 417, выданный вторым главой государства Леонидом Кучмой 12 июня 1996 года, сказано на сайте президента.

Отметим, документ в поддержку инициативы граждан и предложения Минобразования устанавливал обязательную школьную форму для учеников средних учреждений образования всех типов.

Новости
VIPов оставили без маячков: Зеленский отменил указ Ющенко о "мигалках"

В Украине отменили школьную форму

В Украине отменили школьную форму

Наш Киев

Кроме того, согласно отмененному указу, необходимо было утвердить различные виды формы для возрастных групп учащихся и средних учебных заведений разных ступеней.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Зеленский отменил еще более 150 указов своих предшественников.

Мы в Telegram! Подписывайся! Читай только лучшее!

Персона
Владимир Зеленский
Место
Украина
Поделиться в Facebook
7
Комментарии
15
13
Смешно
7
Интересно
6
Печально
1
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Мир Миру
Мир Миру
То тепер дрес-код для школи терміново потрібен, особливо для старшокласників.
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
ivanov koly
ivanov koly
школьная форма-пережиток совдепии
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
Пигин Макс
Пигин Макс
ivanov koly, Ага и бесплатное образование тоже...
Показать комментарий полностью
Ответить
1
0
Мельничук Олександр
Мельничук Олександр
Давно пора... послухати заздрісний тролячий визг!
Показать комментарий полностью
Ответить
1
1

Блоги / мнения

ads pixel