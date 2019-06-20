Зеленский отменил школьную форму в Украине

Президент Украины Владимир Зеленский отменил обязательную школьную форму для украинских детей.

Он признал таким, что утратил силу, соответствующий указ № 417, выданный вторым главой государства Леонидом Кучмой 12 июня 1996 года, сказано на сайте президента.

Отметим, документ в поддержку инициативы граждан и предложения Минобразования устанавливал обязательную школьную форму для учеников средних учреждений образования всех типов.

В Украине отменили школьную форму Наш Киев

Кроме того, согласно отмененному указу, необходимо было утвердить различные виды формы для возрастных групп учащихся и средних учебных заведений разных ступеней.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Зеленский отменил еще более 150 указов своих предшественников.

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