Зеленский отменил и изменил указы двух президентов: что известно

Президент Украины Владимир Зеленский отменил и изменил несколько указов своих предшественников на этом посту.

Соответствующий указ был опубликован на сайте Администрации президента 20 июня. Документ отменил указ третьего президента Украины Виктора Ющенко от 2005 года "О мерах относительно упорядочивания использования специальных световых и звуковых устройств и номерных знаков на служебном транспорте".

Помимо этого, он внес правки в указ Ющенко от 2008 года "О внесении изменений и признания недействительными некоторых указов президента Украины".

Кроме этого, он признал недействительными п.6 ст.1 от указа пятого президента Петра Порошенко от 2014 года "О внесении изменений в некоторые указы президента Украины", который предусматривал замену слов "внутренних войск МВД Украины" словами "Национальной гвардии Украины".

Владимир Зеленский Фокус

Указ набирает силы со дня его публикования, то есть с 20 июня.

Как писал OBOZREVATEL, 20 июня президент Владимир Зеленский подписал первый закон – об отпусках для усыновителей детей-сирот. Документ установил, что в случае усыновления ребенка одному из супругов предоставляется 56-дневный оплачиваемый отпуск без учета праздничных и нерабочих дней.

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