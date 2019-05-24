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Зеленский отменил два указа Порошенко: что известно

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Президент Украины Владимир Зеленский уволил назначенного пятым президентом Украины Петром Порошенко члена Нацкомиссии, которая осуществляет государственное регулирование в сфере связи и информатизации Юрия Артеменко.

В то же время Зеленский восстановил его в должности члена Нацсовета по вопросам теле- и радиовещания, отменив соответствующий указ об увольнении от 4 мая. Эта информация появилась на сайте Администрации президента 24 мая.

Ради повторного назначения Артеменко Зеленский уволил с этой должности журналиста Владимира Горковенко.

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"Отменить указ президента Украины от 4 мая 2019 года №187 "О назначении В. Горковенко членом Национального совета Украины по вопросам телевидения и радиовещания", – говорится в документе.

Владимир Горковенко

Владимир Горковенко

Facebook Володимир Горковенко

Назначенный вместо Горковенко журналист и народный депутат Украины IV и V созывов возглавлял Нацсовет по вопросам теле- и радиовещания с 2014 по 2019 год. В мае 2019 сам подал в отставку с должности члена возглавляемого ним совета.

Юрий Артеменко

Юрий Артеменко

Википедия

Зеленский отменил два указа Порошенко: что известно

Как писал OBOZREVATEL, 23 мая президент Украины Владимир Зеленский в четверг, 23 мая, провел ряд кадровых перестановок.

Так, он оставил Валерия Сушкевича на должности уполномоченного президента Украины по правам людей с инвалидностью.

На сайте главы государства обнародованы два указа об его увольнении и назначении на этот пост.

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Персоны
Владимир ЗеленскийПетр ПорошенкоВладимир Горковенко
Место
Украина
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