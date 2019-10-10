Главная Новости
10 октября • обновлено в 21:15
МоваЯзык
Блоги Мир

/ Новости политики

"Не понимаю, при чем я": Зеленский открестился от скандала с Трампом

613 Читать материал на украинском

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что не знает, что мог бы рассказать по скандальному делу об импичменте главы США Дональда Трампа, которое связывают с их июльским телефонным разговором.

Своей позицией поделился он в рамках пресс-марафона в Киеве в четверг, 10 октября.

"Я не нарушал ни одного закона Украины, я не нарушал международное законодательство. Я, как президент Украины, не понимаю, о чем я должен свидетельствовать в другой стране, почему меня должны использовать для влияния на ход, результаты будущих выборов. Мне это не понятно. И я не уверен, что я скажу своему помощнику свидетельствовать там", – рассказал он. Отметим, речь идет об Андрее Ермаке.

Новости
"Я живой, мне стыдно": Зеленский признался, чего хотят от него американцы

Зеленский открестился от скандала с Трампом

Зеленский открестился от скандала с Трампом

При этом глава государства отметил, что если у кого-либо из его команды будет желание дать показания представителям США, "то почему бы и нет".

Как сообщал OBOZREVATEL:

Жми! Подписывайся! Читай только лучшее!

Читайте все новости по теме "Импичмент Трампа" на OBOZREVATEL.

Тема
Импичмент Трампа
Персоны
Владимир Зеленский Дональд Трамп Андрей Ермак
Место
Украина
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
2
0
Смешно
1
Интересно
1
Печально
1
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Блоги / мнения

ads pixel