"Не понимаю, при чем я": Зеленский открестился от скандала с Трампом

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что не знает, что мог бы рассказать по скандальному делу об импичменте главы США Дональда Трампа, которое связывают с их июльским телефонным разговором.
Своей позицией поделился он в рамках пресс-марафона в Киеве в четверг, 10 октября.
"Я не нарушал ни одного закона Украины, я не нарушал международное законодательство. Я, как президент Украины, не понимаю, о чем я должен свидетельствовать в другой стране, почему меня должны использовать для влияния на ход, результаты будущих выборов. Мне это не понятно. И я не уверен, что я скажу своему помощнику свидетельствовать там", – рассказал он. Отметим, речь идет об Андрее Ермаке.
Зеленский открестился от скандала с Трампом
При этом глава государства отметил, что если у кого-либо из его команды будет желание дать показания представителям США, "то почему бы и нет".
Как сообщал OBOZREVATEL:
В США разгорелся грандиозный скандал из-за подозрения Трампа в давлении на Зеленского во время их июльского телефонного разговора. Президент США якобы требовал от главы Украины начать расследование против компании Burisma, которой руководит сын Джо Байдена.
Зеленский заявил, что его разговор с американским лидером, из-за которого разгорелся скандал, является "личным" и "конфиденциальным".
В свою очередь Трамп разрешил публикацию стенограммы разговора с президентом Украины Владимиром Зеленским.
25 сентября в США опубликовали стенограмму нашумевшего разговора Трампа и Зеленского.
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что не давал разрешения главе США Дональду Трампу на обнародование текста их телефонного разговора и думал, что Белый дом опубликует только "свою часть".
26 сентября в США опубликовали текст жалобы анонимного сотрудника американских спецслужб, который сообщил об июльском телефонном разговоре между Трампом и Зеленским.
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