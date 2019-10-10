"Не понимаю, при чем я": Зеленский открестился от скандала с Трампом

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что не знает, что мог бы рассказать по скандальному делу об импичменте главы США Дональда Трампа, которое связывают с их июльским телефонным разговором.

Своей позицией поделился он в рамках пресс-марафона в Киеве в четверг, 10 октября.

"Я не нарушал ни одного закона Украины, я не нарушал международное законодательство. Я, как президент Украины, не понимаю, о чем я должен свидетельствовать в другой стране, почему меня должны использовать для влияния на ход, результаты будущих выборов. Мне это не понятно. И я не уверен, что я скажу своему помощнику свидетельствовать там", – рассказал он. Отметим, речь идет об Андрее Ермаке.

Зеленский открестился от скандала с Трампом

При этом глава государства отметил, что если у кого-либо из его команды будет желание дать показания представителям США, "то почему бы и нет".

Как сообщал OBOZREVATEL:

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