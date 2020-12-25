Зеленский открестился от скандала с Татаровым: это ранит и сказывается на мне лично
Президент Украины Владимир Зеленский отказался назвать заместителя главы его Офиса Олега Татарова коррупционером.
Как сказал он в интервью "Фокусу", уголовное дело в отношении Татарова касается 2017 года, поэтому фразы "во времена Зеленского опять коррупция" – нечестные.
"Это ранит, это сказывается на мне лично. Речь не о рейтинге и не об имидже", – отметил президент.
По его словам, как только появились новости о Татарове, он вызвал Ермака и сказал: "Если история хотя бы одним словом связана с его работой здесь, попроси человека уйти".
"Потом мы узнаем, что речь идет о 2017-м. Оказывается, всех людей в этом деле отпустили. С этой недели Татарова мы отстранили от дел НАБУ, прокуратуры... Сказали, чтобы Татаров шел и доказывал, что он ни в чем не виноват", – подчеркнул Зеленский.
Он заверил, что если его подчиненные будут заподозрены в коррупции, то будут сразу же уволены.
"И я таких примеров у себя в Офисе за полтора года пока не видел. В армии ничего не крали, бронежилеты с дырками не продавали, взятки не получали", – добавил президент.
Как сообщал OBOZREVATEL:
Татаров подозревается НАБУ в причастности к делу "Укрбуда" о возможных злоупотреблениях и хищениях денег при строительстве жилья для Нацгвардии.
В частности, чиновник может быть причастен к фальсификации экспертизы по делу руководителя строительной организации Максима Микитася.
Юрий Бутусов говорил, что подозрение для Татарова должны были вручить еще 28 ноября, но этот шаг якобы заблокировал судья Высшего антикоррупционного суда.
2 декабря НАБУ заявило о сознательном давление на следствие и попытку сорвать дело по Татарову со стороны Офиса генпрокурора.
Сам Татаров заявил, что не причастен к коррупционным схемам по делу "Укрбуда".
24 декабря стало известно, что Офис генерального прокурора передал производство в отношении Татарова из Национального антикоррупционного бюро в Службу безопасности Украины.
В ответ НАБУ назвало незаконным передачу дела Татарова в СБУ.
Генеральный прокурор Ирина Венедиктова заявила о своей непричастности к решению о передаче дела Татарова.
Также стало известно, что Татаров продолжает работать заместителем главы ОП, хотя написанное им заявление о "временном приостановлении полномочий" этого не предусматривало.