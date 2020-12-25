Зеленский открестился от скандала с Татаровым: это ранит и сказывается на мне лично

Президент Украины Владимир Зеленский отказался назвать заместителя главы его Офиса Олега Татарова коррупционером.

Как сказал он в интервью "Фокусу", уголовное дело в отношении Татарова касается 2017 года, поэтому фразы "во времена Зеленского опять коррупция" – нечестные.

"Это ранит, это сказывается на мне лично. Речь не о рейтинге и не об имидже", – отметил президент.

По его словам, как только появились новости о Татарове, он вызвал Ермака и сказал: "Если история хотя бы одним словом связана с его работой здесь, попроси человека уйти".

"Потом мы узнаем, что речь идет о 2017-м. Оказывается, всех людей в этом деле отпустили. С этой недели Татарова мы отстранили от дел НАБУ, прокуратуры... Сказали, чтобы Татаров шел и доказывал, что он ни в чем не виноват", – подчеркнул Зеленский.

Он заверил, что если его подчиненные будут заподозрены в коррупции, то будут сразу же уволены.

"И я таких примеров у себя в Офисе за полтора года пока не видел. В армии ничего не крали, бронежилеты с дырками не продавали, взятки не получали", – добавил президент.

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