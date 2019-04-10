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Зеленский отказался сдавать анализы VADA

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Кандидат в президенты Владимир Зеленский отказался от сдачи анализов VADA (Добровольная антидопинговая ассоциация) 10 апреля.

Об этом BBC News Украина рассказал его политический консультант Дмитрий Разумков, подчеркнув, что Зеленский уже сдал анализы.

"Был вопрос в сдаче анализов — анализы сдали. Кто уже как сдал: кто сдавал в непонятном медпункте, а кто-то — в лаборатории", — сказал он.

Владимир Зеленский

Владимир Зеленский

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Разумков считает, что "дальше надо уже не анализы сдавать, а идти на дебаты". По его словам, Зеленский готовится к дебатам 19 апреля на НСК "Олимпийский".

Напомним, президент Украины Петр Порошенко собирается во второй половине дня среды, 10 апреля, прибыть в НСК "Олимпийский" и сдать анализы представителям антидопинговой организации VADA, которые приехали в Киев.

Как сообщал OBOZREVATEL:

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Персона
Владимир Зеленский
Место
Украина
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Dell Alex
Dell Alex
Страшно, ворубушку, страшно ))) Знает, что ничего хорошего там о нем не скажут )))
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