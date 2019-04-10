Зеленский отказался сдавать анализы VADA

Кандидат в президенты Владимир Зеленский отказался от сдачи анализов VADA (Добровольная антидопинговая ассоциация) 10 апреля.

Об этом BBC News Украина рассказал его политический консультант Дмитрий Разумков, подчеркнув, что Зеленский уже сдал анализы.

"Был вопрос в сдаче анализов — анализы сдали. Кто уже как сдал: кто сдавал в непонятном медпункте, а кто-то — в лаборатории", — сказал он.

Владимир Зеленский

Разумков считает, что "дальше надо уже не анализы сдавать, а идти на дебаты". По его словам, Зеленский готовится к дебатам 19 апреля на НСК "Олимпийский".

Напомним, президент Украины Петр Порошенко собирается во второй половине дня среды, 10 апреля, прибыть в НСК "Олимпийский" и сдать анализы представителям антидопинговой организации VADA, которые приехали в Киев.

Как сообщал OBOZREVATEL:

Владимир Кличко посмеялся над сдачей анализов Петром Порошенко и Владимиром Зеленским, отметив, что результаты тестов невозможно представить публике уже через пару часов после прохождения процедуры.

Боксер предложил обоим кандидатам сдать тесты в VADA, как это делают профессиональные спортсмены.

В команде Петра Порошенко назвали дату дебатов двух кандидатов, а также призвали Зеленского пройти проверку на наркотики в VADA.

Не надоедаем! Только самое важное - подписывайся на наш Telegram-канал