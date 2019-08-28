Зеленский отказался от переезда в Офис президента в Украинский дом

Президент Украины Владимир Зеленский отказался от переезда в Офис президента в Украинском доме в Киеве.

Об этом корреспонденту OBOZREVATEL заявил народный депутат Украины от партии "Слуга народа" Иван Юнаков, подчеркнув, что для рабочего места главы страны ищут новую локацию.

"Не захотели создавать возможные пробки. Далеко не факт, что они будут – расчет показал, что их не будет, если мы уберем островки безопасности. Но все равно президент сказал, что не будет пока переезжать в то место", – пояснил нардеп.

По его мнению, решением этой проблемы мог бы стать новый правительственный квартал далеко от цента столицы, к примеру, на левом берегу Киева.

Если переезд состоится, то здания на Банковой и Грушевского, как отметил Юнаков, можно будет превратить на что-то другое.

"Первое – у нас в Украине, особенно в Киеве, не хватает гостиниц. Это факт. Музеев не хватает. На Банковой, как и говорил изначально Владимир Зеленский, будет музей, в случае, если он переедет", – добавил нардеп.

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