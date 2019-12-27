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27 декабря • обновлено в 17:23
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"Невозможно": Зеленский осадил просившихся в Киев пропагандистов Кремля

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Президент Украины Владимир Зеленский ответил на запрос пропагандистки российского "РИА Новости" Илоны Рудневой, которую он пригласил в Украину в ходе саммита в "нормандском формате".

Соответствующее письмо опубликовало информагентство в пятницу, 27 декабря. Президент отказал журналистке в беседе, отметив при этом ее чрезвычайную заинтересованность в лидере другой страны.

"К сожалению, в связи с плотным графиком главы государства проведение интервью невозможно в ближайшей перспективе. Директорат по вопросам информационной политики Офиса президента Украины будет искать время для проведения обозначенного интервью в будущем, о чем Вас проинформируют заранее", – говорится в ответе, якобы полученном по электронной почте.

Новости
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Зеленский осадил просившихся в Киев пропагандистов

Зеленский осадил просившихся в Киев пропагандистов

delo.ua

Отметим, Руднева написала Зеленскому, что готова приехать в любое время в Украину и записать с ним видеоинтервью. Пропагандистка отметила, что ждет, когда лидер Украины "все покажет", как обещал.

Запрос пропагандистов

Запрос пропагандистов

РИА Новости

Ответ Зеленского

Ответ Зеленского

РИА Новости

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Зеленский пригласил в Киев представителей российских СМИ, с которыми общался в рамках встречи лидеров "нормандской четверки" в Париже 9 декабря.

Президент Украины также ярко потроллил топ-пропагандиста Кремля Владимира Соловьева, отметив, что тот "не испачкает туфли "Бриони", если для объективности посетит Украину.

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Автор
Ирина Кулинич
Тема
российская пропаганда
Место
Украина
Тег
пропаганда
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hunt andres
hunt andres
Обосс, это не осадил, а красиво отмазался. Во всяком случае, по мнению странного директората Зеленского)
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Бланк Семен
Бланк Семен
забздел короче
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Сергеев Артем
Сергеев Артем
Клоун, он и есть клоун!
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