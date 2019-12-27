"Невозможно": Зеленский осадил просившихся в Киев пропагандистов Кремля

Президент Украины Владимир Зеленский ответил на запрос пропагандистки российского "РИА Новости" Илоны Рудневой, которую он пригласил в Украину в ходе саммита в "нормандском формате".

Соответствующее письмо опубликовало информагентство в пятницу, 27 декабря. Президент отказал журналистке в беседе, отметив при этом ее чрезвычайную заинтересованность в лидере другой страны.

"К сожалению, в связи с плотным графиком главы государства проведение интервью невозможно в ближайшей перспективе. Директорат по вопросам информационной политики Офиса президента Украины будет искать время для проведения обозначенного интервью в будущем, о чем Вас проинформируют заранее", – говорится в ответе, якобы полученном по электронной почте.

Зеленский осадил просившихся в Киев пропагандистов delo.ua

Отметим, Руднева написала Зеленскому, что готова приехать в любое время в Украину и записать с ним видеоинтервью. Пропагандистка отметила, что ждет, когда лидер Украины "все покажет", как обещал.

Запрос пропагандистов РИА Новости

Ответ Зеленского РИА Новости

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Зеленский пригласил в Киев представителей российских СМИ, с которыми общался в рамках встречи лидеров "нормандской четверки" в Париже 9 декабря.

Президент Украины также ярко потроллил топ-пропагандиста Кремля Владимира Соловьева, отметив, что тот "не испачкает туфли "Бриони", если для объективности посетит Украину.

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