Зеленский отдалился от народа и забыл об обещаниях? Почему президент все еще не на велосипеде и какие риски для Украины

Во время предвыборной кампании президент Украины Владимир Зеленский обещал, что он не будет иметь никаких кортежей, а передвигаться исключительно на велосипеде. Однако глава государства ездит в сопровождении 15 машин. Когда же в Киев приезжают высокопоставленные гости, то кортеж автоматически увеличивается до 22 автомобилей. Украинцы предложили президенту воспользоваться двухколесным другом, который ему подарила президент Эстонии Керсти Кальюлайд. На это глава государства ответил, что если он будет передвигаться по городу на велосипеде, то ему может грозить опасность.

Чтобы снять излишнее напряжение, Зеленский покатался на велосипеде вместе с журналистами на их профессиональном празднике. Сейчас же президент любит не только ездить на Tesla, но и записывать видеообращения за рулем этого автомобиля.

Какие еще пафосные обещания не выполнил Зеленский, о чем это свидетельствует, читайте на OBOZREVATEL.

Детские лагеря в государственных резиденциях и переезд с Банковой

Кроме обещания ездить на работу на велосипеде, Зеленский заявлял, что все государственные резиденции нужно отдать детям под лагеря. Однако побывав год на президентском посту, передумал и решил сам переехать в Конча-Заспу. Для этого он выбрал дом, который в народе называют дачей Ющенко. Перед переездом президент сделал за государственный счет там ремонт более чем на 300 тыс. грн.

Также глава государства намеревался переехать с улицы Банковой в просторный современный офис. Таким образом он хотел разгрузить город от пробок из-за кортежей. После избрания на высокую должность он заговорил об Офисе президента не в ореn space, а в Украинском доме. Однако и эту затею так и не смог реализовать.

"Мы не можем найти сегодня вариант переезда. Была абсолютно логичная идея переезда в Украинский дом с размещением здесь музея. Но действительно время проведения там ремонтных работ плюс все эти системы секретности, связи, безопасности – это так все сложно, что нет смысла это делать как временный вариант", – заявил бывший председатель ОП Андрей Богдан.

Еще Зеленский давал обещание продать имущество Госуправления делами и переустроить президентские резиденции под детские дома. В конце концов было увеличено финансирование Офиса президента на 7 млн грн.

Кстати, на велосипедах из дома на работу любят ездить такие известные политики, как премьер Великобритании Борис Джонсон, мэр города Рейкьявик Йон Гнарр, бывший президент Латвии Вейонис.

Зеленский выбрал кортеж вместо велосипеда

Зеленский не сможет реализовать обещания, которые дал своим избирателям

В своем блоге на OBOZREVATEL генеральный директор рекламного агентства "DIVA production" Дмитрий Чекалкин написал, что большинство своих обещаний Зеленский так и не смог выполнить. По его словам, глава государства получал деньги из российского бюджета на съемку пропагандистских фильмов, а также, несмотря на предварительную критику, возвращает формулу Rotterdam + обратно.

"Зеленский – выдающийся рекорд лицемерия. Украинское общество это пока не ощутило и не поняло из-за определенной стабильности, которую дает нам Нацбанк, Приватбанк, Нафтогаз. И на которые сегодня нападает Зеленский", – добавил он.

Российский политический деятель Марк Фейгин объяснил OBOZREVATEL, что высшая власть портит людей. Он добавил, что в истории не было ни одного случая, чтобы обещания на 100% совпадали с реальной политикой, когда человек побеждал на выборах. То есть от Зеленского не стоит ожидать того, что он будет держать свое слово. Ему надо было заручиться поддержкой избирателей, поэтому он им обещал, что они хотели слышать.

"Что касается Зеленского, меня настораживают другие его заявления. Например, он говорил, что избирается на один пятилетний срок, а сейчас он думает над тем, что это может быть неокончательное решение. И возможно, через три с половиной года он снова пойдет на второй срок. До этого он утверждал, что за эти пять лет успеет все изменить, что он справится со всеми основными проблемами и оставит Украину для другого президента уже после так называемых достигнутых результатов его деятельности", – подчеркнул Фейгин.

Он добавил, что три с половиной года – это не так мало, и за этот срок можно многое успеть сделать.

"Получается, что он за пятилетний срок не может выполнить свои обещания по борьбе с коррупцией, кумовством, бедностью и прекращению войны. Получается, что все его обещания, мягко говоря, за пять лет не реализуются, и для них нужно больше времени", – подчеркнул Фейгин.

Зеленский может не выполнить обещания и за 5 лет

Более всего его настораживает, что промосковские агентские партии взяли верх при Зеленском. И сейчас Москва контролирует всю внутреннюю украинскую политику и ее среду на 70%.

"Зеленский, когда шел на выборы, говорил о поддержке украинского суверенитета и решении проблем, за счет которого он не пострадает. Экономическая и социальная жизнь, гуманитарная сфера, война и мир – это все еще будет изменено.

Но он сдал позиции прежде всего здесь, и в этом вопросе не оправдал надежд своих избирателей. И оно как раз связано с экономикой, социальной сферой и борьбой с коррупцией. Если Украина не сможет отстоять свой суверенитет, то она не сможет вместе с президентом Зеленским осуществить те реформы, которые он обещал", – добавил он.

По мнению Фейгина, большинство в Верховной Раде и полностью контролируемое правительство помогут президенту защитить власть и самого себя.

"Это свидетельствует о его авторитарных наклонностях. Он неоднократно отбивался от критики, от претензий, которые предъявляли оппозиционные партии и политики. Но он делал это не столько в интересах Украины, сколько в собственных. Все силовые структуры занимают его кумовья или друзья, а это уже опасная тенденция. То есть он подбирает в органы власти людей по принципу личной преданности, а не по профессиональным качествам", – подытожил Фейгин.

Зеленский довольно амбициозный и стремится к власти

В комментарии OBOZREVATEL трансформационный физиогномист Леонид Золин сказал, что Зеленский совершенно не изменился. До президентства он играл роль, а сейчас он является самим собой.

"То есть он такой и есть. Я в свое время анализировал его и дал всем понять, что он не тот, за кого его принимают. Что он достаточно авторитарный, деспотичный и жесткий руководитель. Вопрос совсем в другом: в том, что его политические круги и экономическое образование оставляют желать лучшего. Он здесь совершенно безграмотный, соответственно он не обладает нужными знаниями и не может управлять процессами, которые происходят", – подчеркнул Золин.

Продолжая, он добавил, что нынешний президент по своей сути жесткий руководитель, который действует исходя из соображений собственной безопасности. Он внимателен к деталям, то есть видит отдельные фрагменты, а не общую картину.

"У него кончик носа направлен вниз, что свидетельствует о родительской модели управления. Его заостренность и плоская структура на конце говорит о том, что он фокусируется на деталях и впадает в их структуру. Он выхватывает важные моменты и в них проживает. Поэтому в определенных направлениях он может быть хорошим руководителем – он понимает глубину в каких-то вещах, но не в целом", – пояснил эксперт.

Золин обратил внимание на то, что у главы государства "брови домиком", которые идут сверху вниз. А это, в свою очередь, свидетельствует о том, что он драматизирует и как актер исходит из идеи.

"Он очень часто поднимает брови вверх и становится похожим на Пьеро. У него короткий и средний по ширине лоб. То есть он практик, он не концептуалист и не философ. У него отсутствует концептуальное мышление, и ему нечего предложить. Обратите внимание на его двойные открытые веки. Это свидетельствует о высоком уровне рефлексии, ему важно соотносить себя с окружающим миром. Он постоянно считывает реакцию людей на него", – заметил физиогномист.

По словам Золина, Зеленский очень любит, когда его хвалят и говорят ему приятные вещи. Поэтому люди, которые стремятся его использовать в своих целях, применяют лесть.

"Двойные веки также могут говорить о том, что он любит демонстрировать себя. У него средние губы, которые выступают вперед, что может свидетельствовать о том, что он балансирует. То есть он может одновременно представить себе ситуацию и в ней находиться. Ему нужно быть среди людей, но в то же время он способен абстрагироваться и предложить решение. Это превосходное качество", – добавил Золин.

Эксперт обратил внимание на то, что у президента челюсть в виде треугольника. А это означает, что в его характере присутствуют такие качества, как целеустремленность и упорство. Также у него ярко выраженная правосторонняя асимметрия лица, то есть у него лицо смещается вправо. Это свидетельствует о том, что он очень амбициозный и стремится к власти.

"Он очень хочет чего-то достичь в своей жизни. Поэтому он уже несколько лет стремился к власти, чтобы править", – подчеркнул Золин.

Зеленский может стать авторитарным правителем

Зеленский может стать авторитарным руководителем

В комментарии OBOZREVATEL политический психолог Светлана Чунихина рассказала, что Зеленский – больше симптом того состояния общества и политики, в котором оказалась Украина. Она видит в ситуации, в которую попал президент, проявление общественного запроса, на который он вынужден отвечать.

"Зеленский выбрал идею простого парня, поскольку он увидел, что именно на этот запрос откликнулось общество. То есть лидер ничем не должен отличаться от простого обывателя. Но это заведомо нереалистично, поскольку требует общество и " знаменосца", который сможет их привести к желанному будущему. Этот противоречивый запрос поставил его в сложную ситуацию", – объяснила Чунихина.

Она добавила, что Зеленский зависит от реакции публики на него.

"Он не ведущий, он ведомый. В общем, здесь необходимо терапевтировать общество в целом к следующим выборам, чтобы оно могло сделало правильные выводы из сложившейся ситуации. Но скорее всего общество снова сделает свой выбор и приведет к власти еще кого-то менее подходящего", – резюмировала психолог.

По мнению Чунихиной, Зеленский не обещал в своей предвыборной кампании ездить на велосипеде. Это ему приписала общественность, поскольку у нее были подобные ожидания после просмотра сериала "Слуга народа". Он создал такой сбалансированный образ, который как раз и попал в резонанс с общественным мировоззрением.

"Он не мог быстро и безболезненно для себя и для государства поменять резиденцию. К тому же общество все время предлагало ему принять различные популярные поправки к закону, но это было нереалистичным требованием для человека с улицы. На самом деле, он тоже не имел никаких представлений о том, как это все работает. С его стороны было ошибочным решением пойти в политику", – добавила психолог.

"Его команда постоянно отслеживает его рейтинги и общественные запросы и всеми силами стремится им соответствовать. Но мы видим, как он трансформируется у нас на глазах и в ближайшее время перейдет, скорее всего, в авторитарную позицию. Он будет идти по пути навязывания собственной воле, закручивания гаек, ограничения свободы слова и ограничения предпринимательской инициативы. И вероятнее всего, теперь не будет идти за обществом. Это видно по тем решениям, которые принимает его команда", – подытожила Чунихина.