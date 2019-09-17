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17 сентября • обновлено в 14:26
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Зеленский отчитал замов Богдана: в чем провинились

1.2т Читать материал на украинском

Президент Украины Владимир Зеленский объявил выговор заместителям руководителя ОП Сергею Трофимову и Кириллу Тимошенко.

Соответствующий указ №699/2019 был опубликован на сайте президента Украины. Выговор сделан за ненадлежащее исполнение должностных обязанностей во время рабочей поездки Зеленского в Днепропетровскую область.

"За ненадлежащее исполнение должностных обязанностей, в частности, по результатам рабочей поездки президента Украины В. Зеленского в Днепропетровскую область, объявить выговор: Трофимову Сергею Владимировичу – первому заместителю руководителя Офиса президента Украины; Тимошенко Кириллу Владленовичу – заместителю руководителя Офиса президента Украины", – говорится в указе.

Владимир Зеленский

Владимир Зеленский

informator.news

Новости
Зеленский прибыл в Днепр и проехал в троллейбусе вместе с мэром Филатовым. Опубликованы фото

Как именно заместители руководителя ОП Андрея Богдана не справились с должностными обязательствами – в документе не указано.

Как писал OBOZREVATEL, во время поездки в Днепр глава Офиса президента Андрей Богдан пытался не пустить людей в троллейбус, в котором ехал украинский глава Владимир Зеленский.

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Персоны
Владимир Зеленский Андрей Богдан
Тег
Офис президента
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70rus xxx
70rus xxx
"За ненадлежащее исполнение.....А дальше пускай сами думают.Артист.
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Polkovnichenko Vira
Polkovnichenko Vira
Здравствуй совок . Совдеповское воспитание Зеленского дает своё знать
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Кацaп Кацaпыч
Кацaп Кацaпыч
Polkovnichenko Vira, там никакого нет воспитания.
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